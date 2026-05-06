Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, 6 Mayıs 2026 eleme potasında bu hafta kimler var?
TV8 ekranlarının heyecan fırtınası Survivor 2026'da bu hafta heyecan doruk noktasına ulaştı. Yarışmacıların zorlu parkurlarda ter döktüğü gecede, "6 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Survivor adasında büyük finale her gün bir adım daha yaklaşılırken, dokunulmazlık ve ödül mücadeleleri kadar eleme konseyinden çıkacak sonuçlar da merakla bekleniyor. Sosyal medyada en çok sorgulanan "Survivor eleme potasında bu hafta kimler var, 6 Mayıs adayları kim?" başlıkları altında, eleme listesine giren yarışmacıların akıbeti tartışılıyor. Performansların mercek altına alındığı, kulislerin hareketlendiği Survivor 2026'da bu hafta sürpriz bir ismin potaya girmesiyle birlikte adadaki tüm stratejiler bozuldu. İşte Survivor'da haftanın eleme adayları ve adada yaşanan son gelişmeler.
SURVİVOR ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?
Survivor'da bu hafta kadın yarışmacılar için eleme çanları çalıyor. Oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarının ardından ada konseyinde yapılan oylamalar sonucunda pota şekillendi. 6 Mayıs itibarıyla haftanın eleme adayları şu isimler oldu:
• BEYZA: Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan çıkan ilk isim oldu.
• SEDA: İkinci dokunulmazlık mücadelesi sonrası yapılan oylamada takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen ikinci yarışmacı olarak belirlendi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
6 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın en kapsamlı ödüllerinden biri için parkurda ter döktü. Güç, hız ve denge gerektiren parkurun sonunda kazanan takımın belirlenmesi için final turlarına geçildi. Şu an itibarıyla ödül oyununu kazanan takım henüz netleşmedi. Yarışmanın sonucu açıklandığında ve büyük ödülün sahibi belli olduğunda tüm detaylar anlık olarak güncellenecektir.
ADADA GERGİN BEKLEYİŞ: KİM ELENECEK?
Beyza ve Seda’nın eleme potasına girmesiyle birlikte adadaki stratejiler de değişmeye başladı. Kadın eleme haftası olması nedeniyle yarışmacılar arasında kulis hareketliliği artarken, potadaki isimler hayallerine veda etmemek için performanslarını en üst seviyeye çıkarmaya odaklanmış durumda. SMS oylaması ve performans verilerinin etkili olacağı bu haftada, adaya veda edecek isim büyük bir merakla bekleniyor.
SURVİVOR 2026’DA SON DURUM
Büyük finale doğru geri sayımın sürdüğü Survivor’da, ödül oyunları takımlar için sadece yemek değil, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük anlamına da geliyor. Özellikle eleme potasında olan isimlerin moral depolamak istediği bu süreçte, 6 Mayıs akşamı oynanan ödülün içeriği ve kazanan takımın sevinci sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Gelişmeleri takip etmek için bizi takipte kalın!