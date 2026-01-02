Survivor Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli, mesleği ne voleybolcu mu? Survivor Meryem evli mi, bekar mı?

Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Meryem Boz'un hayatı merak konusu oldu. Meryem Boz'un yaşı, nereli olduğu ve mesleği hakkında detaylar haberimizde. Ayrıca, Meryem'in evlilik durumu da merak ediliyor. Meryem Boz'un voleybolcu olup olmadığı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.

MERYEM BOZ KİMDİR?

Türk voleybolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden biri olan Meryem Boz, uzun yıllardır hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla dikkat çeken başarılı bir pasör çaprazıdır. Güçlü hücumları, sahadaki liderliği ve kritik anlarda sorumluluk alabilen oyun yapısıyla öne çıkan Meryem Boz, Türkiye'de kadın voleybolunun gelişim sürecinde önemli rol oynayan sporcular arasında yer alır.

MERYEM BOZ KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1988 doğumlu olan Meryem Boz, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Uzun kariyerine rağmen fiziksel direncini ve performansını koruyarak profesyonel düzeyde voleybol oynamaya devam etmesi, onu özel kılan unsurların başında gelir.

MERYEM BOZ NERELİ?

Başarılı voleybolcu Eskişehir doğumludur. Spor kariyerinin temellerini de doğup büyüdüğü şehirde atmıştır.

VOLEYBOL KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Meryem Boz, voleybola Eskişehir DSİ Bentspor'da başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli kulüplerde forma giydi. Kariyeri boyunca birçok farklı lig ve takımda görev alarak geniş bir tecrübe kazandı.

Forma giydiği kulüpler arasında şunlar yer alıyor:

• İlbank

• Atom Trefl Sopot

• Fenerbahçe

• Halkbank

• 3BB Nakornnont

• Bursa Büyükşehir Belediyespor

• Nilüfer Belediyespor

• Seramiksan

• Galatasaray

• Aydın Büyükşehir Belediyespor

• VakıfBank

• Bahçelievler Belediyespor

• Sarıyer Belediyespor

Halen Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak kariyerini sürdürmektedir.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Meryem Boz, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile uzun yıllar forma giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Avrupa ve dünya çapında önemli turnuvalarda elde edilen derecelerde pay sahibi oldu.

Milli takım kariyerindeki öne çıkan başarıları şu şekildedir:

• 2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – İkincilik

• 2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi – Üçüncülük

• 2015 Avrupa Voleybol Ligi – İkincilik

• 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

• 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi – İkincilik

• 2018 Montreux Volley Masters – Üçüncülük

• 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – İkincilik

• 2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi – Üçüncülük

• 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası – Üçüncülük

SAHA İÇİNDEKİ ROLÜ VE OYUN TARZI

Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan Meryem Boz, özellikle hücum gücü, blok arkasına attığı sert toplar ve deneyimiyle tanınır. Kritik maçlarda sorumluluk alabilen yapısı, onu teknik ekiplerin güvendiği bir oyuncu haline getirmiştir.

MERYEM BOZ'UN TÜRK VOLEYBOLUNDAKİ YERİ

Uzun soluklu kariyeri, istikrarlı performansı ve milli takım katkılarıyla Meryem Boz, Türk kadın voleybolunun hafızasında önemli bir yere sahiptir. Genç sporcular için de tecrübesi ve profesyonel duruşuyla örnek gösterilen isimlerden biri olmaya devam etmektedir.