Survivor kim kazandı 23 Şubat Pazartesi? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan 23 Şubat Pazartesi akşamı yeni bölümüyle zirve yaptı. Dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım netleşirken, kaybeden takımda yapılan ada konseyinde eleme potasına giren isim büyük merak konusu oldu. "Survivor kim kazandı?" ve "Survivor eleme adayı kim oldu?" soruları gece boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

SURVİVOR 23 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 23 Şubat akşamı oynanan ödül oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Ada şartlarında hayati önem taşıyan ödül oyununun kazanan takımı, sonuçlar netleştiğinde haberimize eklenecektir. Survivor'da yaşanan tüm gelişmeler anbean yakından izleniyor.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bir önceki gün oynanan ödül oyununda kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Zorlu parkurda rakibine üstünlük kuran Kırmızı Takım, ödülün sahibi olarak moral depoladı. Mücadele gücü yüksek geçen oyunda rekabet seviyesi dikkat çekti.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Düello karşılaşmasını kaybeden isim Eren oldu. Ardından yapılan kader konseyinde de oy çokluğuyla adaya veda eden yarışmacı yine Eren olarak belirlendi. Bu sonuç, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için sürpriz oldu.

KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.