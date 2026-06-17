Survivor kim kazandı? 17 Haziran Survivor yarı finale kim yükseldi?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2025'te yarı final heyecanı yaşandı. 17 Haziran tarihli bölümde gerçekleşen zorlu parkurlar ve eleme mücadeleleri sonrasında finale bir adım daha yaklaşan isimler netleşti. Survivor'da gecenin kazananı ve yarı finale yükselen yarışmacılar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SURVIVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, çeyrek final etabında yaşanan mücadeleler izleyicileri ekran başına kilitledi. Şampiyonluk hedefiyle parkura çıkan yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya rekabet etti. Survivor'da finalistlerin netleşmesinin ardından gözler yarı final mücadelelerine çevrildi.

SURVIVOR'DA FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Survivor 2026'da final koltuklarına oturan isimler belli oldu. Yarışmada gösterdiği başarılı performansla ilk finalist olmayı Nobre başardı. Ardından Sercan da kritik mücadelelerden galip ayrılarak finale yükselen ikinci yarışmacı oldu.

Final öncesindeki son etaplarda Nagehan ve Ramazan da rakiplerini geride bırakarak adlarını finale yazdırdı. Böylece Survivor 2026 büyük finalinde mücadele edecek dört isim Nobre, Sercan, Nagehan ve Ramazan olarak kesinleşti.

YARI FİNAL HEYECANI ZİRVEYE ÇIKTI

Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarışmacılar şampiyonluk yolunda son viraja girdi. Performansın yanı sıra seyirci desteğinin de önemli rol oynadığı yarı final süreci, Survivor tarihinin en heyecanlı etaplarından biri olarak dikkat çekiyor.

Finale yükselen yarışmacılar, kupaya uzanabilmek için son kez parkurda ter dökecek. İzleyiciler ise favori isimlerini desteklemek için nefeslerini tuttu.

SURVIVOR KİM KAZANDI?

17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde büyük finale giden yolda kritik mücadeleler yaşansa da Survivor 2026'nın şampiyonu henüz belli olmadı. Yarışmanın final etabında mücadele edecek isimlerin netleşmesinin ardından şampiyonluk yarışı başlayacak.

Survivor kupasını kaldıracak isim, final gecesinde gerçekleştirilecek büyük mücadele sonrasında belli olacak. Bu nedenle "Survivor kim kazandı?" sorusunun yanıtı için gözler final bölümüne çevrildi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda adaya veda eden son yarışmacı Nefise oldu. Kritik eleme mücadelesinin ardından yarışmaya veda eden Nefise'nin ayrılığı hem yarışmacılar hem de izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.