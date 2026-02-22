Haberler

Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı 22 Şubat Pazar?

Güncelleme:
22 Şubat Pazar Survivor'da büyük heyecan devam etti! Bu hafta dokunulmazlık ve ödül oyunlarıyla yarışan yarışmacılar arasından kim elendi? Survivor ödül oyununu hangi isim kazandı? Tüm gelişmeler ve eleme sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

Survivor 22 Şubat Pazar günü nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacılar ödül oyununda kıyasıya mücadele ederken, elenen isim izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor eleme sonuçları ve ödül oyunu kazananı ile ilgili tüm bilgiler bu haberde.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI

Survivor 22 Şubat Pazar günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar ödül oyununda kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı ve kazanan isimler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme sonuçları açıklandığında detaylar anında haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER YARIŞIYOR?

Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz ve Seda Albayrak Kırmızı Takım'da yarışıyor.

MAVİ TAKIMDA KİMLER YARIŞIYOR?

Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay ve Osman Can Ural Mavi Takım'da adada mücadele ediyor.

