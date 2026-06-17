Survivor İstanbul finali nerede yapılıyor?

Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana gelen yarışmada finale kalmayı başaran isimlerin canlı performansları ve SMS oylamalarıyla belirlenecek büyük şampiyonluk yarışı, bu yıl da İstanbul'un en özel ve tarihi noktalarından birine ev sahipliği yapıyor. TV8 canlı yayınıyla ekrana gelecek heyecan dolu finalleri yerinde, tribün atmosferinde izlemek isteyen seyirciler bilet satış platformlarını doldururken bir yandan da internette "Survivor 2026 büyük finali İstanbul'un hangi ilçesinde, biletli seyirciler nereye gidecek?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un büyüleyici boğaz manzarası eşliğinde kurulacak dev platformda yaşanacak şampiyonluk mücadelesinin resmi adresini, etkinlik alanının konumunu ve finale dair tüm sıcak gelişmeleri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

SURVIVOR 2026 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Dominik'teki zorlu parkurları geride bırakarak İstanbul biletini cebine koymayı başaran yarışmacıların şampiyonluk mücadelesi, ekran başındakilere tam anlamıyla bir televizyon şöleni yaşatacak. Survivor 2026 büyük final organizasyonu; 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde, üç gün boyunca kesintisiz bir şekilde TV8 ekranlarında canlı yayınla gerçekleştirilecek.

SURVIVOR İSTANBUL FİNALİ NEREDE YAPILIYOR?

Kupaya giden yolda yarı final ve büyük final etaplarına sahne olacak bu dev organizasyon, İstanbul'un en özel ve tarihi noktalarından birinde sporseverlerle buluşuyor. Survivor 2026 şampiyonunun taç giyeceği dev platform, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi bünyesinde kuruldu.