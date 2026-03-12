Haberler

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı 12 Mart Perşembe?

Güncelleme:
12 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor'da haftanın en merak edilen mücadelelerinden biri olan iletişim ödülü oyunu izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacıların aileleriyle ve sevdikleriyle iletişim kurabilmek için büyük bir mücadele verdiği oyunun ardından kazanan takım ve yarışmacılar sosyal medyada da gündem oldu. Peki Survivor'da 12 Mart Perşembe günü oynanan iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'da 12 Mart Perşembe günü oynanan iletişim ödülü oyunu, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için duygusal anlara sahne oldu. Ailelerinden gelecek mesajları alabilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda iletişim ödülünü kazanan isim ve takım ise programın en çok merak edilen konusu oldu.

SURVİVOR 2026 İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2026'da ünlüler ve gönüllüler, ailelerinden haber alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Zorlu ada koşullarında açlık ve yorgunlukla başa çıkan yarışmacılar için iletişim ödülü, duygusal anlamda en büyük sınavlardan biri haline geliyor.

12 Mart 2026 Survivor'da oynanan iletişim ödülü oyununda yarışmacılar, ailelerinden gelecek mesajları almak için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecan dolu anlar izleyiciler tarafından da ekran başında büyük ilgiyle takip edildi. Kazanan taraf ise henüz açıklanmadı.

SURVİVOR'DA DUYGUSAL MÜCADELE

Survivor yarışmacıları, iletişim ödülü sırasında hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınanıyor. Açlık ve yorgunlukla baş eden ünlüler ve gönüllüler, sevdiklerinden haber alabilmek için strateji ve azimlerini ortaya koyuyor. Bu mücadele, ada hayatının en duygusal anlarından biri olarak öne çıkıyor.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da 12 Mart 2026 itibarıyla haftanın eleme adayları da belli oldu:

1. LİNA

2. NİSANUR

Eleme adayları arasındaki rekabet, Survivor 2026'nın en kritik anlarından birini oluşturuyor. Yarışmacılar hem ödül hem de ada hayatında kalabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
