Survivor final biletleri kaç TL! Survivor finali ne zaman, biletleri nereden alınır?

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor’da finale sayılı günler kala bilet satışları merak konusu oldu. “Survivor finali ne zaman yapılacak, biletler hangi platformdan alınacak ve fiyatları ne kadar?” sorularının yanıtları, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

SURVIVOR FİNAL BİLETLERİ KAÇ TL? SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2026'da büyük finale geri sayım başladı. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından şampiyonun belli olacağı final organizasyonu için hazırlıklar tamamlanırken, izleyiciler de final tarihi, bilet fiyatları ve etkinlik detaylarını araştırıyor. Peki Survivor finali ne zaman yapılacak, biletler nereden alınacak ve fiyatları ne kadar?

SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2026 Büyük İstanbul Finali, 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük final heyecanı tek bir geceyle sınırlı kalmayacak ve üç gün boyunca canlı yayınla ekranlara gelecek. Yarışmanın final bölümleri her akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR 2026 FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Final organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. Açıklanan bilgilere göre şampiyonun belirleneceği dev organizasyona, Beykoz'da bulunan Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Final mücadeleleri üç gün boyunca her akşam saat 20.00'de başlayacak.

SURVIVOR FİNAL BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Survivor final heyecanını tribünden takip etmek isteyen izleyiciler için bilet satışları başladı. Final organizasyonuna ait biletler, etkinlik satış platformu üzerinden sınırlı sayıda satışa sunuldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, biletlerini satın alarak büyük final atmosferine yerinde tanıklık edebilecek.

SURVIVOR 2026 FİNAL BİLETLERİ KAÇ TL?

Final gecesine katılmak isteyenler için bilet fiyatları oturma düzenine ve sahneye olan yakınlığa göre farklılık gösteriyor. Açıklanan fiyatlara göre Survivor 2026 İstanbul Finali biletleri 450 TL ile 1.250 TL arasında satışa sunuldu. Koltuk konumu ve görüş avantajına göre fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor.

BÜYÜK ŞAMPİYONUN BELİRLENECEĞİ GECEYE GERİ SAYIM

Survivor 2026'nın kazananının belli olacağı büyük final organizasyonu, hem ekran başındaki izleyiciler hem de tribünde yer alacak yarışma tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Üç gün sürecek final maratonunun ardından sezonun şampiyonu canlı yayında belli olacak.