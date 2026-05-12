TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, yeni haftaya dokunulmazlık heyecanı ve eleme konseyiyle damga vurdu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takımda yapılan oylama, yarışmacılar arasında gerilimi artırdı. Erkek elemesinin gerçekleşeceği haftada ünlüler takımının yaptığı konsey oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayı netlik kazandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’da haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımda gerçekleştirilen konsey sonrası belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yarışmacılar erkek elemesi haftası nedeniyle erkek yarışmacılar için oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunda takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Barış, Survivor’da haftanın 1. eleme adayı olarak potaya giren isim oldu. Böylece yeni haftanın ilk eleme adayı Barış olarak kayıtlara geçti.

Konseyde alınan karar sonrası yarışmadaki dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, ilerleyen günlerde oynanacak dokunulmazlık oyunları eleme potasının kaderini belirleyecek.

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de dün akşam oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu parkurda kritik sayıları almak için mücadele etti.

Nefes kesen karşılaşmanın final anlarında Sercan’ın Barış karşısında aldığı sayı mücadelede belirleyici oldu. Bu sonuçla birlikte haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Konseyde yapılan oylama sonucunda Barış’ın eleme adayı olarak belirlenmesi, haftanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

ACİL DURUM KONSEYİ DİKKAT ÇEKTİ

Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı, yarışmanın gündemini değiştiren gelişmeleri beraberinde getirdi. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyi topladığı görüldü.

Özellikle Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalar izleyicilerin dikkatini çekti. Burnunda aldığı hasar nedeniyle tedavi altında olduğu belirtilen Bayhan’ın yarışmadaki geleceği merak edilmeye başlandı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin çok sayıda paylaşım yapılırken, yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği ise yeni bölümde netlik kazanacak gelişmeler arasında gösterildi.