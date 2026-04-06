Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu 6 Nisan Pazartesi?

Survivor’da dokunulmazlık maratonu tüm hızıyla sürerken, 6 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde tansiyon bir an olsun düşmedi. Takımlar arasındaki rekabetin yerini bireysel stratejilere bırakmaya başladığı bu kritik süreçte, dokunulmazlığı kaybeden taraf için ada konseyinde zorlu bir bekleyiş başladı. Vatandaşlar, "6 Nisan Survivor eleme adayı kim seçildi?" sorgulamalarıyla potaya giren ismi merak ederken, performansı ve oylama sonuçlarıyla geceye damga vuran gelişmeleri haberimizde derledik. Eleme potasındaki son durumu ve kazanan takımı öğrenmek için okumaya devam edin.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU BUGÜN KİM KAZANDI?

Dominik’te nefes kesen birleşme partisinin ardından Survivor 2026'da sular durulmuyor! Yarışmanın sevilen isimlerinden Serhan’ın adaya veda etmesiyle sarsılan dengeler, yeni haftanın ilk büyük sınavıyla yerinden oynadı. Birleşme sonrası hayallerine veda etmek istemeyen yarışmacılar, sezonun en kritik dokunulmazlık parkurunda ter döktü. İşte stratejilerin havada uçuştuğu, tansiyonun tavan yaptığı o zorlu mücadeleden son detaylar:

Birleşme yemeğinin ardından adadaki dostluk havası yerini sert bir rekabete bıraktı. Serhan’ın gidişiyle takımlardaki sayısal dengeler değişirken, her iki taraf da konseyde isim yazmamak için parkurda adeta canını dişine taktı. Güç, denge ve hızın ön plana çıktığı parkurda, dokunulmazlık sembolünü müzesine götüren taraf belli oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunda kazananın kim olduğu ve skor tablosundaki son durum anlık olarak güncelleniyor.

SURVİVOR ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ? 6 NİSAN ELEME ADAYI KİM?

Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım için korkulan saatler başladı. Ada konseyinde toplanan yarışmacılar, kendi takımlarından bir arkadaşının ismini eleme potasına göndermek üzere sandığa gidecek. Sosyal medyada "Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?" sorusu yanıt ararken, oylama sonuçları ve sürgün kampına gidecek isim henüz resmiyet kazanmadı. Konseyden gelecek ilk haberlerle birlikte haftanın ilk eleme adayını haberimizden öğrenebilirsiniz.