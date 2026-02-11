Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 11 Şubat 2026 eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da heyecan 11 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ile zirveye çıktı. Takımlar arasında yaşanan kıran kırana mücadelenin ardından gözler hem dokunulmazlığı kazanan takıma hem de ada konseyinde açıklanan eleme adayına çevrildi. Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 11 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'da rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. 11 Şubat akşamı ekrana gelen bölümde kadınlar dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler takımları parkurda tüm güçlerini ortaya koyarken, mücadele sadece fiziksel değil psikolojik olarak da dikkat çekti. Ada konseyine giden yolda dengeleri değiştirecek kritik anlar yaşandı.

KADINLAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Kadın yarışmacıların sahne aldığı dokunulmazlık oyununda tempo bir an olsun düşmedi. Parkurda yaşanan çekişmeli anlar izleyenleri ekran başına kilitlerken, takımlar haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Oyunun kaderi ise küçük detaylarla belirlendi.

TAKIMLAR ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Oyun sırasında yaşanan tartışmalar ve hırs dolu anlar, ada içindeki dengelerin giderek değiştiğini gözler önüne serdi. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet sertleşirken, kaybeden takımda morallerin bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM MERAK KONUSU

11 Şubat Çarşamba akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi netleştiğinde, sonuçlar haberimize eklenecektir. Kazanan takım derin bir nefes alırken, kaybeden ekip için eleme stresi başlayacak.

İLK ELEME ADAYI KONSEYDE BELLİ OLACAK

Dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belirlenecek. Oylama sırasında yaşanacak gelişmeler ve sürpriz isimler, Survivor'da dengeleri tamamen değiştirebilir. Gözler şimdi konseyde çıkacak kararda.

Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ederken, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak uyandırıyor.