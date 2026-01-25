Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 25 Ocak Pazar Surviro kim eleme adayı oldu?

Dominik'te heyecan, 25 Ocak akşamı ekrana gelen yeni bölümle devam etti. Bu bölümde yarışmacılar, kadın dokunulmazlığı için zorlu bir parkurda bir kez daha bir araya geldi. Survivor tarihinde bir ilk olarak, yedeklerden gelen eski yarışmacıların dahil olduğu sarı takımın da eklenmesiyle; kırmızı, mavi ve sarı ekipler arasında üçlü bir mücadele yaşandı. İzleyicilerin merakla beklediği "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusu, bu kıyasıya rekabetin ardından cevap buldu.

SURVIVOR'DA ÜÇLÜ REKABET: 25 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dominik Cumhuriyeti'nde heyecan dozunun her geçen saniye arttığı Survivor 2026, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Haftanın kritik eşiği olan 25 Ocak akşamında, takımlar adada kalma mücadelesi için parkura çıktı. Özellikle bu hafta gerçekleşecek olan kadın elemesi öncesinde, dokunulmazlık sembolünü boynuna takmak isteyen yarışmacılar arasında adeta bir sinir harbi yaşandı.

DOMİNİK'TE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ: ÜÇ TAKIM KARŞI KARŞIYA

Survivor tarihinde bir ilk olan yeni sistemle birlikte parkur artık daha kalabalık. Kırmızı ve Mavi takımların klasikleşen rekabetine, yedeklerden gelen güçlü isimlerin dahil olduğu Sarı takımın da eklenmesi dengeleri tamamen değiştirdi. Kadın yarışmacıların kaderini belirleyecek olan bu zorlu oyunda, her üç takım da stratejik hamlelerle rakiplerini saf dışı bırakmaya çalıştı.

POTAYA GİRECEK İSİM MERAK KONUSU

Gecenin sonunda en az puanı toplayan ekip, konseyde sürgün adasına gidecek ismi belirlemek zorunda kalacak. Kadın eleme haftası olması nedeniyle stratejilerin havada uçuştuğu Survivor'da, dokunulmazlığı kaybeden takımın kimi potaya göndereceği şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

25 OCAK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Nefes kesen mücadelenin galibi ve potaya giren ilk kadın yarışmacı, programın büyük finaliyle birlikte netleşiyor. Sahadaki fiziksel performansın yanı sıra psikolojik direncin de test edildiği bu dev karşılaşmanın tüm detayları ve kazanan taraf, konsey sonuçlarıyla birlikte haberimizde güncellenecektir.