Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 12 Şubat Survivor? Eleme adayı kim oldu?

Güncelleme:
Survivor 12 Şubat dokunulmazlık oyunu sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Kritik mücadelenin ardından "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?", "12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" soruları gündeme gelirken, ada konseyinde yaşananlar ve alınan kararlar dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 12 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dengeler değişti. Dokunulmazlığı kazanan takım kadar, kaybeden ekipten çıkan eleme adayı da merak konusu olurken, izleyiciler Survivor 12 Şubat dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayını sorgulamaya başladı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da rekabet 12 Şubat akşamı tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için parkurda karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede dokunulmazlığı kaybeden takım, gecenin sonunda eleme potasına gidecek ikinci ismi belirlemek zorunda kalacak. Dokunulmazlık oyununun ardından ise yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor 2026'da yaşananlar…

Survivor'da 12 Şubat tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununun kazanan takımı henüz netleşmedi. Mücadele sona erdiğinde kazanan takım belli olur olmaz gelişmeler haberimizde yer alacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyi sonrası haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. Eleme adayı açıklandığında detaylar güncellenecektir.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor 2026'da şu ana kadar eleme potasına giren ilk yarışmacı Seda oldu. Yeni eleme adayının eklenmesiyle potadaki isim sayısı artacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Son eleme düellosunda rakiplerine karşı kaybeden Doğuş, Survivor'a veda eden son yarışmacı olarak adaya veda etmişti.

Osman DEMİR
