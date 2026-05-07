Survivor 2026 Türk Yunan oyununu kim kazandı 7 Mayıs Perşembe?
Survivor 2026’da beklenen gün geldi ve Türk ile Yunan yarışmacıların güçlerini birleştirdiği dev kapışmanın ikinci etabı tamamlandı. Dominik semalarında yankılanan tezahüratlarla parkura çıkan karma takımlar, sezonun en prestijli ödüllerinden birini kazanmak için adeta nefes kesti.
Survivor’da Türk ve Yunan ekiplerinin omuz omuza verdiği ikinci etap karşılaşması, 7 Mayıs Perşembe akşamına damgasını vurdu. Kırmızı ve Mavi olarak iki büyük karma gruba ayrılan yarışmacılar, hız ve koordinasyon gerektiren parkurda büyük bir özveriyle yarıştı. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren "Survivor’da bugün kim kazandı?" başlığı altında, kazanan takımın elde ettiği büyük ödülün coşkusu paylaşıldı. İşte bayrak yarışıyla netleşen skor ve galibiyete uzanan takımın parkur karnesi...
SURVİVOR 2026 TÜRK - YUNAN KARŞILAŞMASINDA İKİNCİ ETAP HEYECANI
Survivor’da geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Türk - Yunan ortaklığı, 2026 sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitliyor. 7 Mayıs akşamı oynanan ikinci etap mücadelesinde, her iki ülkenin yarışmacıları karma takımlar halinde parkura çıktı. Hızın, dengenin ve atış becerisinin ön planda olduğu bu kritik oyunda, yarışmacılar sadece fiziksel güçlerini değil, stratejik zekalarını da konuşturdu.
7 MAYIS SURVİVOR TÜRK - YUNAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Nefeslerin tutulduğu ve skorun sürekli el değiştirdiği mücadelede, kazanan takım belli oldu. İlk etapta sergilenen üstün performansın ardından ikinci etapta da parkura ağırlığını koyan Kırmızı Takım, rakibi Mavi Takım’ı geride bırakarak büyük ödülün sahibi olmayı başardı. Türk ve Yunan yarışmacıların uyum içerisinde sergilediği bu performans, izleyicilerden tam not aldı.
SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU
Ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, Dominik semalarında zafer çığlıkları atarken; yarışmacılar bu galibiyetle hem moral depoladı hem de karnını doyurma şansı yakaladı. Oyun sonrası yapılan açıklamada, kazanan tarafın kendileri için hazırlanan özel bir yiyecek ödülü ve konforlu bir konaklama imkanından yararlanacağı duyuruldu. Kaybeden Mavi Takım tarafında ise hüzün ve bir sonraki dokunulmazlık oyunu için yapılan stratejik analizler hakimdi.
SURVİVOR 2026’DA HAFTANIN DİĞER GELİŞMELERİ
Sadece Türk - Yunan oyunuyla değil, bireysel performanslarla da dikkat çeken haftada sembol oyunları da büyük bir önem taşıdı. Hatırlanacağı üzere dün akşam (6 Mayıs) oynanan sembol oyununda kadınlarda Seda, erkeklerde ise Sercan rakiplerini saf dışı bırakarak dokunulmazlık yolunda önemli bir avantaj elde etmişti. Yarışmacıların finale giden yolda verdikleri bu amansız mücadele, Survivor 2026’nın en iddialı dönemlerinden birine girildiğini kanıtlıyor.
