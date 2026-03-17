Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Mart Salı eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrası dengeler değişti. Büyük rekabete sahne olan oyunun ardından kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takımda konsey gerilimi yaşandı. İzleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında ise "Survivor 17 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" ve "eleme adayı kim oldu?" soruları yer aldı. İşte Survivor'da son bölümde yaşananlar…

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da heyecan dorukta! 17 Mart Salı akşamı oynanan 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım ve eleme adayı büyük merak konusu oldu. Zorlu parkurda yaşanan mücadele, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Konseyde açıklanan sonuçlar ise adadaki dengeleri yeniden şekillendirdi ve yarışmacılar için kritik bir hafta başladı.

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı ve haftanın ilk eleme adayı ise Engincan oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SURVIVOR 17 MART ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı olarak Nisanur belirlendi. Nisanur, Kırmızı takımın teklifini kabul ederek yarışmaya transfer olarak devam etti. Böylece bu hafta adadan kimse elenmedi ve takımlar yeniden dengelendi. Mavi ve Kırmızı takımlardaki yeni dizilimle adadaki rekabet daha da kızıştı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.