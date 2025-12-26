SURİYE'DE PATLAMA SON DAKİKA! Suriye'de camide patlama neden oldu, kaç ölü, kaç yaralı var?

Suriye'de yıllardır süren güvenlik sorunları, Humus kentinde yaşanan yeni bir patlamayla yeniden gündeme geldi. Cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlama, bölgede büyük paniğe yol açarken can kayıpları ve yaralılar olduğu bildirildi. Peki, Suriye'de camide patlama neden oldu, kaç ölü, kaç yaralı var? Haberimizde yaşanan gelişmeler doğrulanmış bilgiler çerçevesinde ve kronolojik bir akışla aktarılmaktadır.

SURİYE'DE PATLAMA SON DAKİKA

Suriye'nin Humus kentinde bulunan İmam Ali Camii, cuma namazı esnasında şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Patlama, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede meydana geldi. Olayın ardından camide ve çevresinde ciddi hasar oluştuğu, ibadet için camide bulunanların büyük panik yaşadığı belirtildi.

Suriye devlet medyası, patlamanın hemen ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi tam güvenlik çemberine aldığını ve sivillerin alandan uzaklaştırıldığını duyurdu. Acil yardım ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilerek yaralılara müdahale etti.

SURİYE'DE CAMİDE PATLAMA NEDEN OLDU?

Patlamanın nedeni henüz resmî olarak kesinleşmiş değil. Ancak Reuters'a konuşan güvenlik yetkilileri, olayın bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirilen saldırıdan ya da cami içine önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Yerel bir yetkili, patlamanın cami içinde ve çevresinde ciddi yapısal hasara yol açtığını belirtti. Güvenlik birimleri, patlamanın gerçekleşme şekli ve sorumluların tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma süresince bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

SURİYE'DE CAMİDE PATLAMADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

İlk belirlemelere göre Humus'taki patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ve sivil olup olmadıklarına ilişkin resmî makamlar tarafından henüz ek bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, ölü sayısının olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşebileceğini vurguladı. Bu nedenle açıklanan rakamların ilk tespitlere dayandığı ve güncellenebileceği ifade ediliyor.

Patlama sonucunda en az 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların bir kısmının çevredeki hastanelere sevk edildiği, bazılarının ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı. Sağlık kaynakları, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.