Süresiz nafaka kalktı mı, iptal mi edildi? SON DAKİKA! 2026 AYM nafaka kararı!
Boşanma sonrası ekonomik düzenin en kritik başlıklarından biri olan yoksulluk nafakası, uzun süredir hem hukuk dünyasında hem de kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle “süresiz nafaka kalktı mı” sorusu, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi çerçevesinde yürütülen uygulamalar ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınan başvurular nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmiş durumda. 2026 AYM nafaka kararı haberimizde.
Boşanma sonrası en çok tartışılan hukuki düzenlemelerden biri olan yoksulluk nafakası, özellikle “süresiz nafaka” uygulaması nedeniyle uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen nafaka sistemi, boşanma sonrası ekonomik dengenin korunmasını amaçlarken, süresiz olması yönündeki tartışmalar hem hukuk çevrelerinde hem de toplumda geniş yankı bulmaktadır. Peki, Süresiz nafaka kalktı mı, iptal mi edildi? 2026 AYM nafaka kararı...
TÜRK MEDENİ KANUNU 175. MADDE VE YOKSULLUK NAFAKASI DÜZENLEMESİ
Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi, boşanma sonrası yoksulluğa düşecek tarafın, kusur durumu daha ağır olmamak kaydıyla diğer taraftan mali gücü oranında nafaka talep edebileceğini düzenlemektedir.
Bu maddeye göre:
Boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen eş nafaka talep edebilir
Kusur bakımından daha ağır olan taraf lehine nafaka hakkı doğmaz
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz
Nafaka, koşullar oluştuğu sürece devam edebilir ve bu durum uygulamada “süresiz nafaka” tartışmalarını doğurur
Bu düzenleme, özellikle nafakanın süresiz devam etmesi nedeniyle yıllardır yargı reformu tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.
SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMALARININ HUKUKİ BOYUTU
Süresiz nafaka sistemi, boşanma sonrası ekonomik dengenin korunmasını amaçlasa da, uygulamada taraflar arasında uzun süreli yükümlülükler doğurabilmektedir. Bu durum, özellikle nafaka yükümlüsünün ekonomik koşullarının zaman içinde değişmesi halinde yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir.
Hukuk çevrelerinde bu sistemin:
Adalet dengesi
Sosyal devlet ilkesi
Bireysel ekonomik özgürlük
Boşanma sonrası yeniden ekonomik hayata katılım
gibi başlıklar üzerinden değerlendirildiği görülmektedir.
2026 AYM NAFAKA KARARI - SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI KALKTI MI?
Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasına ilişkin başvuruları değerlendirme süreci, kamuoyunda “2026 AYM nafaka kararı” olarak anılmaya başlamıştır. Bu süreçte, bazı aile mahkemelerinden gelen iptal talepleri yüksek yargının gündemine taşınmıştır.
Sürecin temelinde, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” ifadesinin anayasal ilkelerle uyumlu olup olmadığına yönelik değerlendirme bulunmaktadır.
AYM’nin inceleme sürecinde ele aldığı temel başlıklar şunlardır:
Nafaka süresinin sınırlandırılıp sınırlandırılmaması
Tarafların ekonomik dengesi
Boşanma sonrası sosyal adalet ilkesi
Hukuki güvenlik ve ölçülülük ilkesi
Bu kapsamda süreç, yalnızca bireysel davaları değil, genel hukuk sistemini etkileyebilecek nitelikte değerlendirilmektedir.