Sürat Kargo 1 Mayıs’ta çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminin devreye girmesiyle birlikte lojistik sektöründeki işleyiş merak konusu olurken, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma Sürat Kargo şubeleri kapalı mı, kargolar ne zaman dağıtıma çıkar?" başlıkları öne çıkıyor. Kamu kurumları ve bankaların faaliyetlerine ara verdiği bu anlamlı günde, Sürat Kargo’nun Türkiye genelindeki transfer merkezleri ve şubelerinin mesai durumu gönderi sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde Sürat Kargo üzerinden yapılacak işlemler ve teslimat sürelerindeki olası değişikliklere dair tüm detaylar haberimizde.

SÜRAT KARGO 1 MAYIS CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil takvimine denk gelmesiyle birlikte, kargo bekleyen veya gönderi yapacak olan binlerce vatandaş "1 Mayıs'ta kargolar açık mı, bugün dağıtım yapılacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor. 2026 yılında Cuma gününe denk gelen bu tatilde, Sürat Kargo başta olmak üzere birçok lojistik firmasının çalışma düzeni netlik kazandı. İşte 1 Mayıs Cuma günü kargo şubelerinin çalışma durumu ve teslimat takvimi:

Resmi tatil statüsünde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo şirketlerinin büyük bir bölümü operasyonlarına ara vermektedir. Sektörden edinilen bilgilere göre, Sürat Kargo şubeleri 1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeyecektir. Resmi tatil nedeniyle şubeler kapalı olacağı için kargo alımı ve adrese teslimat işlemleri bu tarihte gerçekleştirilemeyecektir.

1 MAYIS'TA HANGİ KARGO ŞİRKETLERİ KAPALI?

Türkiye genelinde hizmet veren pek çok kargo firması, 1 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle faaliyetlerini bir gün süreyle durdurma kararı aldı. 2026 yılı güncel bilgilerine göre çalışma durumu şu şekildedir:

• Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Cuma günü tüm birimler kapalı olacaktır.

• Aras Kargo: Resmi tatil dolayısıyla tüm şubeler hizmet dışı kalacaktır.

• DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle operasyonlarına ara verecektir.

• PTT Kargo: Resmi tatil kapsamında dağıtım ve teslimat yapılmayacaktır.

UPS VE İNTER GLOBAL KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Bazı kargo firmaları özel hizmet statüleri gereği çalışma saatlerinde esneklik gösterebilmektedir. UPS Kargo genellikle hafta içi 07:30 – 18:00 arası hizmet verse de, tatil günündeki güncel durum için 444 00 66 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alınması önerilir. İnter Global Kargo müşterileri ise 444 0 392 numaralı hattan şubelerin açık olup olmadığını teyit edebilirler. Ancak genel eğilim, resmi tatil olması sebebiyle operasyonların durması yönündedir.

KARGO TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mayıs Cuma günü nedeniyle ara verilen kargo süreçleri, hafta sonu mesaisiyle birlikte kademeli olarak normale dönecektir. Sürat Kargo ve diğer firmalar, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla standart çalışma saatlerine geri dönecek ve bekleyen paketlerin dağıtımına öncelik verecektir. Cuma günü şubelere ulaşan ancak dağıtıma çıkamayan gönderiler, Cumartesi günü alıcılara ulaştırılacaktır.

KARGO DURUMU SORGULAMA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Resmi tatil süresince kargonuzun nerede olduğunu öğrenmek için firmaların dijital kanallarını kullanabilirsiniz. Şubeler kapalı olsa da;

• Kargo firmalarının resmi web siteleri üzerinden takip numarasıyla sorgulama yapabilir,

• Mobil uygulamalar üzerinden paketinizin son hareketlerini görebilir,

• Müşteri hizmetleri sesli yanıt sistemleri üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki, 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olduğu için kargo takip ekranlarında paket hareketleri durağan görünebilir. İşlemler 2 Mayıs sabahı itibarıyla güncellenecektir.