Süper Lig’de oyuncu değiştirme hakkı kaç? Bir takım maçta en fazla kaç oyuncu değiştirebilir?

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Trendyol Süper Lig’de takımlar, bir maçta en fazla 5 oyuncu değişikliği yapabiliyor. Ancak bu değişiklikler, devre arası hariç oyun içinde en fazla 3 duraklamada gerçekleştirilebiliyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) kurallarına dayanan bu uygulama, Avrupa’daki büyük liglerde ve UEFA organizasyonlarında da geçerli. İşte Süper Lig’de oyuncu değişikliği kurallarına dair bilinmesi gerekenler.

SÜPER LİG’DE OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI KAÇ?

Trendyol Süper Lig’de her takımın bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Takımlar, bu haklarını maçın herhangi bir anında, kurallar çerçevesinde kullanabiliyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ SEFERDE YAPILABİLİR?

Takımlar, 5 oyuncu değişikliğini maç içinde en fazla 3 duraklamada yapabiliyor. Devre arasında yapılan değişiklikler ise bu 3 duraklama hakkına dahil edilmiyor. Örneğin bir takım devre arasında oyuncu değişikliği yaptığında, maçın geri kalanında yine 3 ayrı duraklamada değişiklik yapma hakkına sahip oluyor. Aynı duraklamada birden fazla oyuncu oyundan çıkarılıp yerine yeni oyuncular oyuna alınabiliyor.

UZATMALARDA EK DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR MI?

Süper Lig maçlarında uzatma bulunmadığı için ek değişiklik hakkı da söz konusu olmuyor. Ancak Ziraat Türkiye Kupası gibi uzatmaya gidilebilen eleme maçlarında takımlara uzatma süresinde 1 ek oyuncu değişikliği hakkı ve 1 ek duraklama hakkı tanınıyor.

5 DEĞİŞİKLİK KURALI NE ZAMAN BAŞLADI?

Futbolda uzun yıllar boyunca bir takımın maç başına yalnızca 3 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyordu. 5 oyuncu değişikliği kuralı, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yoğunlaşan maç takvimi ve oyuncuların sağlığının korunması amacıyla geçici olarak uygulanmaya başlandı. IFAB, bu kuralı daha sonra kalıcı hale getirdi ve uygulama Süper Lig’de de devam ediyor.

OYUNDAN ÇIKAN OYUNCU TEKRAR OYUNA GİREBİLİR Mİ?

Hayır. Futbol kurallarına göre oyundan çıkan bir oyuncu, aynı maçta yeniden oyuna giremiyor. Bu nedenle teknik direktörlerin oyuncu değişikliklerini maçın gidişatını dikkate alarak planlaması büyük önem taşıyor.