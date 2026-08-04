Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 yaz dönemi Süper Lig transfer sezonu son gün ne zaman?

2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hem yerli hem de yabancı futbolcular için görüşmelerin hız kazandığı yaz transfer döneminde, kulüpler son hamlelerini resmi takvim doğrultusunda tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan transfer ve tescil dönemi takvimiyle birlikte, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? ve 2026-2027 yaz dönemi Süper Lig transfer sezonu son gün ne zaman? soruları da futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. İşte TFF'nin açıkladığı resmi tarihler ve yeni sezon takvimi...

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemi takvimini kamuoyuyla paylaştı.

TFF'nin aldığı karara göre 2026-2027 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Bu takvim doğrultusunda Süper Lig kulüpleri, yaz transfer dönemindeki tüm resmi transfer işlemlerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

TFF tarafından açıklanan aynı kararda, sezonun ikinci transfer dönemi için de tarihler netleştirildi. Buna göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

2026-2027 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Transfer döneminin devam ettiği süreçte yeni sezon için de geri sayım sürüyor.

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edecek.

Kulüpler, sezonun başlamasının ardından da TFF'nin belirlediği transfer ve tescil takvimi kapsamında 4 Eylül 2026 tarihine kadar yaz transfer dönemindeki işlemlerini sürdürebilecek.