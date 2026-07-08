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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, ilk maç Kadıköy'de mi Rams Park'ta mı, 2027 derbi tarihleri belli mi?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, ilk maç Kadıköy'de mi Rams Park'ta mı, 2027 derbi tarihleri belli mi?
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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi tarihte oynanacak, ilk maç Kadıköy'de mi yoksa Rams Park'ta mı olacak? soruları, yeni sezon öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı fikstürle birlikte derbi haftaları, iç saha-dış saha sıralaması ve 2027 yılına ait olası derbi tarihleri de netlik kazanacak.

  “Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?”, “Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi tarihte oynanacak?” ve “İlk derbi Kadıköy'de mi, Rams Park't?” soruları, taraftarların gündemindeki yerini koruyor. 2026-2027 sezonu fikstür çekimiyle birlikte ezeli rakiplerin ilk karşılaşmasının hangi statta oynanacağı belli olacak; futbolseverler ayrıca 2027 yılı derbi takviminin açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde gözler fikstür çekimine çevrildi. Futbolseverler, yeni sezonun maç programının belli olacağı organizasyonun tarihini ve saatini araştırırken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne zaman oynanacağı, ilk derbinin Kadıköy'de mi yoksa Ali Sami Yen'de mi yapılacağı da merak ediliyor.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Yeni sezonun maç takviminin belirleneceği organizasyonda tüm kulüplerin haftalara göre rakipleri ve iç saha-dış saha eşleşmeleri netleşecek.

FİKSTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Futbolseverler, sezonun ilk hafta maçlarından derbi haftalarına kadar tüm eşleşmeleri bu organizasyonun ardından öğrenebilecek.

FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, beIN Sports ekranlarından ve beIN Connect platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Böylece taraftarlar, fikstür çekimini canlı takip ederek takımlarının sezon programını anbean öğrenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2026-2027 sezonunun ilk derbisinin tarihi henüz belli olmadı.

Derbi haftası, Süper Lig fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak.

İLK DERBİ KADIKÖY'DE Mİ, ALİ SAMİ YEN'DE Mİ OYNANACAK?

Ezeli rakipler arasındaki sezonun ilk karşılaşmasının hangi statta oynanacağı da henüz netleşmedi.

İlk derbinin Ülker Stadyumu (Kadıköy) veya RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)'nda oynanacağı bilgisi, fikstür çekiminin ardından açıklanacak maç programıyla belli olacak.

2027 DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Hayır. 2027 yılında oynanacak Süper Lig derbilerinin tarihleri henüz açıklanmadı.

Fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından Galatasaray-Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer önemli karşılaşmaların haftaları ile oynanacağı tarihler kamuoyuyla paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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