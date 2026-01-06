Süper Kupa finali nerede oynanacak?

Sezonun önemli kupalarından biri olan Turkcell Süper Kupa finali için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın finalist olarak yer aldığı organizasyonda, Fenerbahçe- Samsunspor mücadelesinin sonucu belirleyici oldu. Futbol tutkunları ise final karşılaşmasının hangi şehirde ve hangi statta yapılacağını merak ediyor.

FİNALİN EŞLEŞMESİ NETLEŞTİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Kupa finalinin detayları da netlik kazandı.

GALATASARAY FİNALE NASIL ÇIKTI?

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, etkili oyununu skora yansıtarak mücadeleyi 4-1 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.

FENERBAHÇE FİNAL BİLETİNİ ALDI

6 Ocak Salı akşamı oynanan Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşmasının ardından finale çıkan ikinci ekip belli oldu. Rakibini mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile eşleşti.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Turkcell Süper Kupa final karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadeleye İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final maçı saat 20.30'da başlayacak.