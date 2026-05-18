Sumud Filosunda kimler var? SON DAKİKA! Sumud Filosunda Türk var mı, kaç tane Türk var?

Küresel Sumud Filosu’na yönelik son bilgiler kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Filoda hangi ülkelerden aktivistlerin bulunduğu ve Türk katılımcıların olup olmadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Canlı takip sistemlerinden elde edilen son verilere göre Küresel Sumud Filosu’nda 50’den fazla teknenin bulunduğu, yüzlerce aktivistin bu teknelerde yer aldığı ve bazı gemilerden yapılan canlı yayınların aniden kesildiği bildiriliyor. Filoya ait yayınlarda zaman zaman sinyal kopmaları, rota değişiklikleri ve koordinasyon sorunları dikkat çekerken, organizasyon ekibi bazı teknelerle iletişimin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, bağlantının yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Akdeniz’deki hareketlilik filonun ilerleyişine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

SUMUD FİLOSUNA SALDIRI MI OLDU?

Küresel Sumud Filosu’na ilişkin en dikkat çeken iddialar, uluslararası sularda yaşandığı öne sürülen müdahale ve operasyon haberleri oldu. İsrail basınında yer alan bazı haberlerde, İsrail ordusunun filoya yönelik bir operasyon hazırlığında olduğu ve Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının aşılmasına izin verilmeyeceği yönünde değerlendirmeler yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden aktarılan bilgilerde ise güvenlik birimlerinin filoya ilişkin senaryoları masaya yatırdığı ve olası müdahale planlarının değerlendirildiği öne sürüldü.

Öte yandan kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamalarda, Akdeniz’de savaş gemilerinin görüldüğü, hücumbotların teknelere yaklaştığı ve bu süreçte birçok gemiyle iletişimin kesildiği iddia edildi. Canlı yayınlara yansıyan görüntülerde bazı aktivistlerin güvenlik gerekçesiyle telefonlarını denize attığı ve ellerini havaya kaldırdığı anlar da yer aldı.

Bu görüntüler, olası müdahale iddialarını güçlendirirken, gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Güncel bilgilere göre Küresel Sumud Filosu’nun Doğu Akdeniz hattında ilerlediği tahmin ediliyor. Özellikle Kıbrıs’ın güney ve güneydoğu açıkları, filonun en yoğun takip edildiği bölge olarak öne çıkıyor.

Bu rota, Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen insani yardım hattının kritik geçiş noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak zaman zaman yaşanan iletişim kesintileri ve koordinasyon sorunları, filonun anlık konumunun net şekilde izlenmesini zorlaştırıyor.

Kriz masası açıklamalarına göre bazı teknelerle bağlantının tamamen koptuğu belirtilirken, bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle rotada zaman zaman değişiklikler yaşandığı ifade ediliyor. Buna rağmen filonun temel hedefinin Gazze kıyılarına ulaşmak olduğu vurgulanıyor.