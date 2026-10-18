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Süleyman Saim Tekcan neden öldü, ölüm sebebi ne?

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Süleyman Saim Tekcan neden öldü, ölüm sebebi ne?
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Süleyman Saim Tekcan neden öldü sorusu, Türk resim ve özgün baskı sanatının önemli isimlerinden ressamın vefat haberinin ardından sanatseverlerin gündemine oturdu. İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (IMOGA) kurucusu Prof. Süleyman Saim Tekcan, 18 Ekim 2026'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sanatçının ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, Süleyman Saim Tekcan'ın ölüm sebebi ne? İşte bilinenler…

Ressam, akademisyen ve sinema oyuncusu kimlikleriyle tanınan Tekcan'ın ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen usta sanatçı, gravür çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kurduğu müzeyle Türk sanat tarihinde önemli bir miras bıraktı. Süleyman Saim Tekcan'ın cenazesi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde…

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Süleyman Saim Tekcan'ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesinin vefat haberini duyurduğu mesajda, sanatçının hayatını kaybetmesine yol açan tıbbi bir neden ya da hastalık adı paylaşılmadı. Bu nedenle Tekcan'ın ölümünü belirli bir rahatsızlığa bağlayan kesin bir bilgi bulunmuyor.

AİLESİNDEN VEDA MESAJI

Tekcan'ın ailesi, sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vefat haberini kamuoyuna duyurdu. Mesajda, Tekcan'ın hayatı boyunca sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına verdiği önem vurgulandı. Aile, sanatçının eserleri, yetiştirdiği insanlar ve insani değerleriyle hatırlanacağını ifade etti.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Sanatçının cenaze namazının kılınacağı yer, tören saati ve defnedileceği mezarlığa ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Cenaze programının, ailesi ve ilgili sanat kurumlarının duyurularıyla netlik kazanması bekleniyor.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN KİMDİR?

Süleyman Saim Tekcan, 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da dünyaya geldi. 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun olan sanatçı, Almanya'da baskı resim alanında araştırmalar yaptı. Özgün baskı sanatının Türkiye'de gelişmesine büyük katkı sağlayan Tekcan, 2004 yılında İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (IMOGA) kurdu. Özgün baskı eserlerinin üretimi, arşivlenmesi ve sergilenmesini aynı çatı altında buluşturan müze, farklı kuşaklardan sanatçılara ev sahipliği yaptı. Tekcan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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