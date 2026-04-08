Süleyman Özdil kimdir? Yeni Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil kaç yaşında, nereli?

Türkiye bankacılık sektöründe Nisan 2026 itibarıyla kamu bankalarında önemli bir yönetim değişimi yaşandı. Osman Arslan’ın VakıfBank’a geçişinin ardından, Halkbank Genel Müdürlüğü koltuğuna deneyimli bir isim olan Recep Süleyman Özdil oturdu. Peki, Süleyman Özdil kimdir? Yeni Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

YENİ HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ÖZDİL KİMDİR?

2015 yılından bu yana Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özdil, bankanın operasyonel süreçlerinin başına geçerek yeni dönemin liderliğini üstlendi.

Recep Süleyman Özdil, finans dünyasında stratejik yönetim ve kamu bankacılığı deneyimiyle tanınan bir isim. Kariyeri boyunca katılım bankacılığı, fon yönetimi ve kamu bankacılığı alanlarında kazandığı tecrübelerle dikkat çekiyor.

SÜLEYMAN ÖZDİL KAÇ YAŞINDA?

Recep Süleyman Özdil, 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nisan 2026 itibarıyla 65 yaşında olan Özdil, yaklaşık 40 yıllık profesyonel kariyerini finans ve bankacılık sektörüne adamış bir lider olarak öne çıkıyor.

SÜLEYMAN ÖZDİL NERELİ?

Recep Süleyman Özdil, İstanbul doğumludur. Şehrin finans ve iş dünyasıyla iç içe büyüyen Özdil, kariyerine İstanbul merkezli özel finans kurumlarında adım atmış, ardından Türkiye genelinde önemli kamu ve bankacılık görevlerine gelmiştir.

SÜLEYMAN ÖZDİL HANGİ OKUL MEZUNU?

Süleyman Özdil, Türkiye’nin köklü bürokrat ve yönetici yetiştiren kurumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) mezunudur. İktisat bölümünden mezun olan Özdil, analitik düşünce yapısı ve stratejik yönetim anlayışını bu eğitim sürecinde geliştirmiştir. Bu donanım, kariyerinin her aşamasında finansal stratejilerini şekillendirmesinde belirleyici olmuştur.

SÜLEYMAN ÖZDİL KARİYERİ

Özdil’in kariyeri hem özel sektörde hem de kritik kamu kurumlarında dikkat çeken görevlerle doludur:

İlk Yıllar (1984-1993):

Meslek hayatına 1984 yılında özel bir şirkette müfettiş olarak başladı. Daha sonra Türkiye’nin ilk özel finans kurumlarından biri olan Albaraka Türk’te Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev aldı.

Finans Kurumları Dönemi (1995-2005):

İhlas Finans ve Family Finans kurumlarında Genel Müdür Yardımcılığı ve üst düzey idari görevler üstlendi.

Kamu ve Fon Yönetimi (2005-2014):

Birleşik Fon Bankası AŞ’de (Bayındırbank) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük yaptı. 2011-2014 yılları arasında ise finans sisteminin sigortası olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde Kurul Üyesi olarak risk yönetimi ve denetim alanında önemli tecrübeler kazandı.

HALKBANK DÖNEMİ VE YENİ GÖREVİ

Recep Süleyman Özdil’in Halkbank serüveni 28 Ağustos 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak başlamıştır. 11 yıl boyunca bankanın stratejik karar alma mekanizmasının başında yer alan Özdil, Nisan 2026’da gerçekleşen atamayla Halkbank Genel Müdürü oldu.

Bu atama, bankanın hem mevcut stratejilerini koruyacağını hem de Özdil’in kurumsal hafızası sayesinde daha dinamik bir yönetim anlayışının geleceğini göstermektedir.

SÜLEYMAN ÖZDİL'İN UZMANLIK ALANLARI NELERDİR?

Özdil’in kariyerinde öne çıkan üç temel uzmanlık alanı şunlardır:

Katılım Bankacılığı Deneyimi:

Albaraka ve Family Finans’taki dönemlerinden gelen faizsiz bankacılık vizyonu.

Kriz ve Fon Yönetimi:

Birleşik Fon Bankası ve TMSF yıllarında edindiği risk yönetimi ve finansal istikrar tecrübeleri.

Kamu Bankacılığı Vizyonu:

2015’ten beri Halkbank’ın yönetim zirvesinde yer alarak esnaf ve KOBİ destek paketlerine hakimiyeti.