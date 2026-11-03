Şule Zorlu kimdir, Şule Zorlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Bankacılık sektöründe başladığı iş hayatını aile şirketinde sürdüren Şule Zorlu, gayrimenkulden beyaz eşyaya, tekstilden gastronomiye kadar Zorlu Grubu'nun pek çok şirketinde üst düzey görevler üstlendi. Türkiye'ye Eataly markasını getiren isim olarak da bilinen Şule Zorlu, bugün Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İşte Şule Zorlu'nun hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.

ŞULE ZORLU KİMDİR?

Şule Zorlu, Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu ile Zülal Zorlu'nun kızı. Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi olan Şule Zorlu'nun kardeşi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu.

ŞULE ZORLU KAÇ YAŞINDA?

Şule Zorlu'nun doğum tarihine ve yerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

ŞULE ZORLU'NUN EĞİTİMİ

Şule Zorlu, lise eğitimini İstanbul'daki Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminin ilk iki yılını Amerika'nın Los Angeles kentindeki Pepperdine Üniversitesi'nde okuyan Zorlu, ardından Fairleigh Dickinson Üniversitesi Silberman İşletme Fakültesi'nde iki yıl işletme eğitimi aldı.

ŞULE ZORLU NE İŞ YAPIYOR?

Şule Zorlu, çalışma hayatına 1999 yılında Denizbank'ın yönetici adayı programıyla başladı. Bankada kurumsal krediler ve risk yönetimi alanlarında görev yaptı. 2002 yılından itibaren Anadolu Kredi Kartları AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

2004-2007 yılları arasında Zorlu Tekstil Grubu bünyesindeki ev tekstili markası Linens'in Pazarlama Genel Müdürlüğü'nü yürüten Zorlu, 2008 yılından itibaren Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ ile Zorlu Yapı Yatırım AŞ'nin yönetim kurullarında yer aldı.

Şule Zorlu, 2012-2019 yılları arasında Z Gurme Restoran Gıda'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Bu dönemde İtalyan gastronomi markası Eataly'yi Türkiye'ye getirdi. Zorlu, 2003-2006 ve 2012-2023 yılları arasında Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret AŞ'nin yönetim kurullarında da görev yaptı.

Şule Zorlu, bugün Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor. Zorlu, Alışveriş Merkezleri Derneği ve Kurumsal Yönetişim Derneği'nde de çeşitli görevler üstlendi.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Şule Zorlu'nun babası Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti.