Türk futbolunun ilk Dünya Kupası kuşağından Şükrü Ersoy'un vefatı, "Şükrü Ersoy neden öldü, Şükrü Ersoy kimdir?" sorularını gündeme taşıdı. 14 Ocak 1931'de İstanbul'da doğan Ersoy, futbolculuk kariyerinde Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ve Austria Salzburg formalarını giydi ve sekiz kez A Milli Takım'da forma şansı buldu. Fenerbahçe altyapısından yetişen deneyimli kaleci, 1949 sezonunun sonlarına doğru kaleyi Cihat Arman'dan devralarak 1962 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giydi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçen Ersoy, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay gibi birçok takımda görev aldı. 95 yaşında hayata veda eden efsane ismin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ŞÜKRÜ ERSOY NEDEN ÖLDÜ?

Şükrü Ersoy'un ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun önemli isimlerinden Ersoy'un vefatını kamuoyuyla paylaştı. Kulüp ve federasyon, yayımladıkları taziye mesajlarında Ersoy'a rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi; cenaze törenine dair bilgilerin ise ilerleyen saatlerde duyurulacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Ersoy, 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak anıldı.

ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Şükrü Ersoy, 14 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu ve futbolculuk kariyeri boyunca Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ile Austria Salzburg forması giydi. Kadıköy doğumlu olan Ersoy, futbola Fenerbahçe'nin gençlik takımlarında başladı. Futbol çevrelerinde "Lastik" lakabıyla tanınan Ersoy, çevikliği ve refleksleriyle döneminin öne çıkan kalecilerinden biri oldu.

FENERBAHÇE'DE CİHAT ARMAN'IN VARİSİ OLDU

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Ersoy, 1949 sezonunun sonlarına doğru kaleyi efsane isim Cihat Arman'dan devraldı ve 1962'ye kadar Fenerbahçe forması giydi. Bu süreçte Fenerbahçe ile ikişer kez İstanbul Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

1954 DÜNYA KUPASI KADROSUNUN SON TEMSİLCİSİYDİ

Şükrü Ersoy'un kariyerindeki en özel sayfalardan biri milli takım dönemiydi. Ersoy, Türkiye'nin tarihinde ilk kez yer aldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımın kalesini korudu. Turnuvada Almanya ile oynanan ikinci maçta kalede yer alan Ersoy, kariyerinde toplam 8 kez A Milli Takım formasını giydi. Ersoy, o tarihi kadronun hayatta kalan son ismiydi. Ölümünden birkaç ay önce, 4 Haziran 2026'da TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde misafir edilmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe yönelen Ersoy, Almanya'nın Köln şehrinde teknik direktörlük eğitimi aldı ve 1967'de lisansını elde etti. Aynı yıl Anadolu'da göreve başlayan Ersoy, 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor'u çalıştırdı, ardından Manisaspor'un başına geçti. 1977 ve 1978'de Denizlispor'da görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1978-1979 sezonunda Aydınspor'u çalıştırdı. 1979-1980 sezonunda 9 maç boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. İzmir futboluyla yolu ise 1980-1981 sezonunda Altay'da kesişti. Kariyeri boyunca Trabzonspor'da da görev aldı.

YÖNETİCİLİK VE FEDERASYON GÖREVLERİ

Ersoy, saha kenarındaki görevlerinin yanı sıra idari alanda da Türk futboluna katkı sundu. 1983-1984 ve 1994 yıllarında Fenerbahçe Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev alan Ersoy, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.

FUTBOL CAMİASI YASTA

Şükrü Ersoy'un vefatı, başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm Türk futbol camiasında derin üzüntü yarattı. Kaleci, teknik direktör ve yönetici olarak yaklaşık yarım asrı futbola adayan Ersoy, Türk futbolunun ilk Dünya Kupası macerasının canlı tanığı olarak hafızalarda yer almaya devam edecek.