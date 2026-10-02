Sudi Özkan neden öldü, Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan kimdir, serveti ne kadar?

Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan kimdir, serveti ne kadar? Ünlü iş insanının hayatını kaybettiği haberi, kamuoyunda geniş bir ilgiyle karşılandı. Uzun yıllar adından söz ettiren Sudi Özkan'ın ölüm nedeni, hayat hikâyesi ve geride bıraktığı servet sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sudi Özkan'ın neden öldüğüne dair ayrıntılar ve hakkında bilinmeyenler haberimizde…

SUDİ ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Sudi Özkan'ın bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gördüğü ve burada yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ailesi ya da sağlık kuruluşu tarafından hastalığının adı ve kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddiaların doğrulanmış bilgi olmadığı vurgulanıyor.

SUDİ ÖZKAN KAÇ YAŞINDAYDI, ASLEN NERELİ?

1939 yılında Adana'da dünyaya gelen Sudi Özkan, 87 yaşında hayata veda etti. Bakkallık yapan bir babanın oğlu olarak mütevazı bir ailede büyüyen Özkan, iş hayatına emlakçılık ve otomobil ticaretiyle başladı.

KUMARHANELER KRALI SUDİ ÖZKAN KİMDİR?

Turizm ve inşaat sektörüne yönelen Özkan, ilk kumarhanesini 1985'te İstanbul'da açtı. Kısa sürede sektörün en güçlü isimlerinden biri haline gelen iş insanı, kumarhanelerin kapatıldığı 1998 yılına kadar Türkiye'de 19 iş yeri işletti. Bu dönemin ardından yatırımlarını yurt dışına taşıyan Özkan, uzun yıllar ABD ve Karayipler'deki Saint Martin başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşadı.

SUDİ ÖZKAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Princess International Group'un sahibi olan Özkan'ın serveti yaklaşık 4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Grubun 16 ülkede faaliyet gösterdiği, bünyesinde 28 iş yeri, 16 otel, 100'den fazla şirket ve 60'ı aşkın gayrimenkul bulunduğu belirtiliyor.

SUDİ ÖZKAN'IN CENAZESİ NEREDE?

Edinilen bilgilere göre Sudi Özkan, Kumburgaz'da toprağa verilecek. Cenaze programına ilişkin ayrıntıların aile tarafından paylaşılması bekleniyor.