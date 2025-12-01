Haberler

Su Atacan kimdir? Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, genç yaşıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Peki, Su Atacan kimdir? Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızı Su Atacan, son dönemde gündemde adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Su Atacan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç yaşına rağmen sosyal medyada dikkat çeken Su'nun yaşamı ve ilgi alanları, meraklı gözler tarafından araştırılıyor. Su Atacan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SU ATACAN KİMDİR?

Su Atacan, tanınmış oyuncu ve televizyon sunucusu Pınar Altuğ ile iş insanı ve eski oyuncu Yağmur Atacan'ın kızıdır. 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Su, doğduğu andan itibaren ünlü bir ailenin çocuğu olarak medya ve magazin gündeminde yer aldı. Henüz genç yaşta olmasına rağmen sosyal medya ve etkinliklerde annesiyle birlikte görünerek dikkat çekmektedir.

Eğitimine devam etmekte olan Su, özel hayatı nedeniyle medyada detaylı bilgileri paylaşılmayan bir isimdir. Geçmişte annesinin rol aldığı bir dizide konuk oyuncu olarak yer alması da bilinenler arasındadır.

SU ATACAN KAÇ YAŞINDA?

Su Atacan, 27 Ocak 2009 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 16 yaşındadır. Burcu Kova olan genç birey, eğitimine ortaöğretim düzeyinde İstanbul'da devam etmektedir.

SU ATACAN NERELİ?

Su Atacan, İstanbul doğumludur. Annesi Pınar Altuğ'un Gümüşhane kökenli, babası Yağmur Atacan'ın ise Gaziantep asıllı olması, Su'nun kökeni hakkında ipuçları vermektedir.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türkiye'nin en tanınmış oyuncu ve televizyon sunucularından biridir. Miss Turkey yarışmasını kazanmasının ardından tanınan Altuğ, mankenlik kariyerinin ardından televizyon dizilerinde ve programlarda boy göstermeye başladı.

Özellikle "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük bir ün kazandı. Sunuculuk ve oyunculuk kariyerini uzun yıllardır sürdüren Altuğ, aynı zamanda reklam kampanyaları ve çeşitli televizyon projelerinde de yer aldı. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ'un Su Atacan adında bir kızı bulunmaktadır.

