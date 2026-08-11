Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması için geri sayım başladı. Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, tur avantajını elinde bulundurarak Avusturya deplasmanına çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sturm Graz maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor? Detaylar...

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması, 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'nın Graz kentindeki Liebenau Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.30'da başlayacak mücadele Türkiye'de TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TV100 ekranlarını açarak mücadeleyi izleyebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NE, ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Avusturya'nın Graz kentindeki Liebenau Stadı'nda (Merkur Arena) oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA 2-0 KAZANDI

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmada Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin ilk maçtaki gollerini Talisca ve Mason Greenwood kaydetti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, rövanş karşılaşması öncesinde iki gollük avantaj elde etti.