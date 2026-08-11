UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Sturm Graz- Fenerbahçe karşılaşmasını kaçıran taraftarlar, maçın özeti ve gol görüntülerine ulaşabilecekleri platformları araştırıyor. Özellikle “ Sturm Graz Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ ve GOLLER nereden nasıl izlenir?” sorusuna yanıt aranırken, karşılaşmanın önemli pozisyonları ve gol anları da yakından takip ediliyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maç özeti ve gollere ilişkin merak edilen detaylar...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan devam ederken, Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa arenasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi?” ve “Sturm Graz Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta mı?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stadyum merak ediliyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri belli oldu. Avusturya temsilcisi ile sarı-lacivertli ekibin karşı karşıya geleceği mücadele TV100 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki önemli sınavını takip etmek isteyen futbolseverler, maç öncesinde yayın platformları ve karşılaşmanın oynanacağı stat hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus ve TV100 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç saatinde bu yayın seçeneklerinden yararlanarak Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesini ekran başından takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA MI?

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi internet aracılığıyla canlı takip edebilecek. S Sport Plus internet üzerinden şifreli olarak yayın hizmeti sunuyor. Bu nedenle platform üzerinden maçı izlemek isteyenlerin gerekli aboneliğe sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE Mİ?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanallardan izlenebiliyor.

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Böylece futbolseverler, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını TV100 üzerinden canlı olarak izleme imkanına sahip olacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe ile Sturm Graz'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için kritik karşılaşmada sahaya çıkacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 21.30'da başlayacak. Taraftarlar maç saatinde TV100 veya S Sport Plus üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması Avusturya'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesine Graz'daki Merkur-Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki kritik sınavında Sturm Graz deplasmanında sahaya çıkacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI YAYIN VE SAAT BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği Sturm Graz-Fenerbahçe maçına ilişkin bilgiler şöyle:

• Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Yayın: TV100, S Sport Plus

• Stadyum: Merkur-Arena

• Şehir: Graz, Avusturya

Fenerbahçe taraftarları, 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını TV100 üzerinden şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise internet yayını aracılığıyla takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLER NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Sturm Graz Fenerbahçe maçının ardından futbolseverler, karşılaşmada yaşanan önemli anları ve atılan golleri yeniden izlemek için maç özetini araştırıyor. “Sturm Graz Fenerbahçe maç özeti nereden izlenir?”, “Sturm Graz Fenerbahçe gollerini nereden izleyebilirim?” ve “Sturm Graz Fenerbahçe maç özeti nasıl izlenir?” soruları karşılaşmanın ardından gündeme geldi. Mücadeleyi canlı yayın sırasında takip edemeyen taraftarlar, maçın özeti ve gol görüntülerine ulaşmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanan Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından maç özeti ve gol görüntülerine S Sport Plus ve TV100 platformları üzerinden ulaşılabiliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesindeki önemli pozisyonlarını ve gol anlarını yeniden izlemek isteyen futbolseverler, ilgili yayın platformlarını takip edebilir.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçını canlı izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, karşılaşmanın özet görüntülerini S Sport Plus ve TV100 platformları üzerinden takip edebilir. Maçta yaşanan önemli pozisyonlar, goller ve karşılaşmanın öne çıkan anları futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmada atılan golleri yeniden izlemek isteyen taraftarlar da Sturm Graz-Fenerbahçe maçının gol görüntülerini araştırıyor. Mücadeleye ilişkin gol ve önemli pozisyon görüntülerine S Sport Plus ve TV100 üzerinden ulaşılabiliyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe maç özetini izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve TV100'ün yayın platformlarını takip edebilir. Karşılaşmanın öne çıkan anları ve gol görüntüleri, maçın ardından futbolseverlerin erişimine sunuluyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe maç özeti ve gol görüntülerini S Sport Plus ve TV100 platformları üzerinden takip edebilirsiniz.