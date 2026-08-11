Sturm Graz Fenerbahçe 11’leri açıklandı, SON DAKİKA Sturm Graz Fenerbahçe kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin sahaya süreceği ilk 11 ve maç kadrosu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sturm Graz- Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklanan kadro bilgileri ve ilk 11'de yer alan oyuncular haberimizde...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, kritik mücadelede Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi?” ve “S Sport Plus Sturm Graz Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri belli oldu. İki takım arasındaki mücadele TV100 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalları, oynanacağı stadyum ve maç günü futbolseverler tarafından merak edilirken, mücadeleye ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmanın yayın adresleri belli oldu. Mücadele S Sport Plus ve TV100 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç saatinde iki yayın seçeneğinden birini tercih ederek karşılaşmayı takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA MI?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen taraftarlar, mücadeleyi internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek. S Sport Plus internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor. Karşılaşmayı bu platform üzerinden izlemek isteyenlerin gerekli aboneliğe sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE Mİ?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanındaki kritik mücadelesi TV100 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanallardan izlenebiliyor.

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Böylece futbolseverler, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını TV100 üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Avrupa kupalarında önemli bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz karşısında mücadele edecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Sturm Graz-Fenerbahçe maçının başlama saati de belli oldu. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi TV100 veya S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Merkur-Arena Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında tur mücadelesi kapsamında Avusturya deplasmanında sahaya çıkacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen bilgiler şu şekilde:

• Karşılaşma: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Yayın kanalları: TV100, S Sport Plus

• Stadyum: Merkur-Arena

• Şehir: Graz, Avusturya

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesini 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'dan itibaren TV100 ve S Sport Plus yayınları üzerinden takip edebilecek.

İLK 11’LER: