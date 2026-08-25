Stopaj vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Stopaj vergisi oranı nedir, yüzde kaç?

Stopaj vergisi, özellikle kira, ücret ve serbest meslek ödemeleri gibi farklı gelir türlerinde karşılaşılan vergi kesintilerinin başında geliyor. Ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından kaynağında kesilen stopajın hangi durumlarda uygulandığı ve hesaplama yöntemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Stopaj vergisi nedir? Stopaj vergisi nasıl hesaplanır ve yüzde kaç oranında uygulanır? İşte stopaj vergisi oranı ve hesaplama yöntemine dair bilinmesi gerekenler...

STOPAJ VERGİSİ NEDİR?

Stopaj vergisi, verginin doğrudan geliri elde eden kişiden alınması yerine, ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından kaynağında kesilerek vergi dairesine ödenmesi yöntemidir. Ücret, kira, serbest meslek ödemesi ve bazı diğer gelir türlerinde uygulanabilir.

STOPAJ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Stopaj hesaplamasında uygulanacak oran, ödemenin türüne ve mevzuatta belirlenen vergi oranına göre değişir. Genel olarak brüt ödeme tutarı üzerinden ilgili stopaj oranı uygulanarak hesaplama yapılır.

Örneğin, brüt 10.000 TL'lik bir ödeme için stopaj oranı yüzde 20 ise:

Stopaj: 10.000 TL × %20 = 2.000 TL

Kesinti sonrası ödenecek tutar: 8.000 TL

Ancak ücretlerde olduğu gibi bazı ödeme türlerinde hesaplama yöntemi farklı olabilir.

STOPAJ VERGİSİ ORANI NEDİR?

Stopaj vergisi için tek bir oran yoktur. Uygulanan oran; ödemenin niteliğine, ödeme yapılan kişiye ve ilgili vergi düzenlemelerine göre değişir.

Örneğin kira, serbest meslek ödemesi, ücret ve mevduat/faiz gelirlerinde farklı stopaj oranları uygulanabilir.

STOPAJ VERGİSİ YÜZDE KAÇ?

Stopaj oranı, hangi gelir veya ödeme üzerinden kesinti yapıldığına göre değişmektedir. Bu nedenle "stopaj vergisi yüzde kaç?" sorusunun tek bir cevabı bulunmaz.

Özellikle işyeri kira stopajı, konut kirası, maaş stopajı ve serbest meslek stopajı için oranlar birbirinden farklı olabilir. Güncel oran belirlenirken ödemenin türü ve yürürlükteki mevzuat dikkate alınmalıdır.