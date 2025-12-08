Steam kış indirimleri ne zaman? 2025 Steam kış indirimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Steam'in 2025'in ikinci yarısına yönelik indirim ve festival takvimi netleşti. Platform, çeşitli oyun kategorilerine odaklanan etkinliklerle yılın kalan dönemini kapsayan bir program duyurdu.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılının ikinci yarısı için açıklanan takvimde, temalı indirim etkinliklerinin Temmuz ayında Otomasyon Festivali ile başlayacağı ve yıl boyunca yarış, 4X, üçüncü şahıs nişancı, siyaset simülasyonları ile hayvan temalı festivallerin sırasıyla uygulanacağı belirtilmişti. Etkinlik listesinde ayrıca Sonbahar İndirimi, Ekim 2025 Steam Next Fest ve Çığlık Festivali 4 gibi dönemsel organizasyonlar da yer aldı. Bu geniş takvimde kış dönemi için planlanan büyük mevsimsel kampanya ise son sırada konumlandırılmış durumda.

Steam tarafından paylaşılan programa göre yılın son büyük kampanyası olan kış indirimlerinin başlangıç tarihi açık biçimde duyuruldu. Aralık ayındaki etkinlik akışında Spor Festivali'nin ardından gelecek olan mevsimsel indirim, Steam'in açıklamasına göre belirtilen tarihte kullanıcılarla buluşacak. Büyük indirim dönemi, duyurulan bu tarihle birlikte takvimde netleşmiş bulunuyor. Steam kış indirimleri 18 Aralık 2025'te başlayacak.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Steam Kış İndirimi, açıklanan programa göre yıl bitmeden başlayarak yeni yılın ilk günlerini kapsayacak şekilde planlandı. Takvimde indirim süresinin Aralık ayının ikinci yarısında devreye alınacağı ve yılbaşına kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Steam kış indirimleri 5 Ocak 2026'da sona erecek.