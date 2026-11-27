Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak, yıllık özet ne zaman çıkacak soruları, aralık ayı yaklaşırken müzikseverlerin gündeminde. Spotify, Wrapped 2026 için henüz resmi bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak platformun önceki yıllardaki takvimine göre yıllık özetin 2 Aralık 2026 Çarşamba günü kullanıcılara sunulması bekleniyor. Spotify, son yıllarda Wrapped'ı kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftası arasında, genellikle çarşamba günü yayınlıyor.

SPOTİFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify Wrapped 2026'nın yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Platformun geçmiş yıllardaki yayın takvimi dikkate alındığında, yıllık özetin 2 Aralık 2026 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Spotify'ın farklı bir tarih belirleme ihtimali de bulunuyor.

SPOTİFY WRAPPED GEÇMİŞ YILLARDA NE ZAMAN YAYINLANDI?

Spotify Wrapped'ın son yıllardaki yayın tarihleri şöyle:

2018: 6 Aralık Perşembe

2019: 5 Aralık Perşembe

2020: 1 Aralık Salı

2021: 1 Aralık Çarşamba

2022: 30 Kasım Çarşamba

2023: 29 Kasım Çarşamba

2024: 4 Aralık Çarşamba

2025: 3 Aralık Çarşamba

SPOTİFY WRAPPED HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Spotify Wrapped, kullanıcıların yılın başından itibaren yaptığı dinlemeleri temel alıyor. Spotify, 2026 için veri toplama döneminin hangi tarihte sona erdiğini resmi olarak açıklamadı. Geçen yıl Wrapped'ın ocak ayından kasım ayının ortasına kadar olan dinlemeleri kapsadığı bildirilmişti. Bu nedenle yılın son haftalarında yapılan dinlemeler genellikle yıllık özete yansımıyor.

SPOTİFY WRAPPED NASIL GÖRÜLÜR?

Spotify Wrapped yayınlandığında kullanıcılar yıllık özetlerine Spotify mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Bunun için uygulamanın güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Wrapped yayınlandığında uygulamanın ana sayfasında özel bir bölüm yer alıyor. Kullanıcılar arama bölümüne "2026 Wrapped" yazarak da yıllık özetlerine ulaşabiliyor.

SPOTİFY WRAPPED İÇİN PREMIUM GEREKİR Mİ?

Spotify Wrapped'ı görmek için Premium üyelik gerekmiyor. Geçen yıl Wrapped, hemen hemen tüm pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara sunuldu. Geçen yıl yıllık özetin oluşabilmesi için kullanıcıların en az 30 farklı şarkıyı 30 saniyeden uzun dinlemiş ve en az 5 farklı sanatçıdan dinleme yapmış olması gerekiyordu. Spotify, bu şartların 2026'da da geçerli olup olmayacağını henüz açıklamadı.

SPOTİFY WRAPPED'A YENİ ÖZELLİKLER

Spotify, 5 Kasım'da kullanıcıları uygulamalarını güncellemeye çağırdı. Platform, kullanıcıların belirli şarkı ve çalma listelerini zevk profillerinin dışında tutabilmesine olanak tanıyan kontroller ekledi. Ayrıca çocuk ve aile müziklerinin Wrapped'taki en çok dinlenen şarkı ve sanatçılar listesini etkilemesini engelleyen bir seçenek de kullanıma sunuldu.