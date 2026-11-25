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Sporting Lizbon Manchester United maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 4. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Sporting Lizbon Manchester United maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Lizbon'daki Estadio José Alvalade'de oynanacak ve tabii Spor 4 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon Manchester United maçı tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sporting Lizbon Manchester United maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon Manchester United maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

SPORTİNG LİZBON MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lizbon Manchester United maçı, Lizbon'daki Estadio José Alvalade'de oynanacak.