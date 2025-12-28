Sporting Lisbon Rio Ave maçı hangi kanalda, Sporting Lisbon vs Rio Ave CANLI izleme linki var mı?

Liga NOS kapsamında kozlarını paylaşacak olan Sporting Lizbon ve Rio Ave, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birine imza atacak. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda. Sporting Lizbon – Rio Ave karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın linki var mı soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Liga NOS'ta futbol heyecanı Sporting Lizbon ile Rio Ave arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve maç saatine dair detayları merak ediyor.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon ile Rio Ave arasında oynanacak Liga NOS karşılaşması, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, iki farklı platform üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden hizmet veriyor. Maç yayını, uydu ve internet bağlantısı aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platforma mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Tivibu abonelerine özel yayın yapıyor. Kanal, uydu ve internet altyapısı üzerinden şifreli yayın kapsamında izlenebiliyor. Tivibu kullanıcıları, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sporting Lizbon ile Rio Ave arasındaki Portekiz Liga NOS karşılaşması, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz futbolunun önemli karşılaşmalarından biri olan Sporting Lizbon – Rio Ave maçı, Lizbon'da bulunan Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.