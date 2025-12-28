Haberler

Sporting Lisbon Rio Ave maçı hangi kanalda, Sporting Lisbon vs Rio Ave CANLI izleme linki var mı?

Sporting Lisbon Rio Ave maçı hangi kanalda, Sporting Lisbon vs Rio Ave CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Liga NOS'ta futbol heyecanı Sporting Lizbon ile Rio Ave arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluş bilgileri ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları araştırıyor. Peki Sporting Lizbon – Rio Ave maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme seçeneği bulunuyor mu?

Liga NOS kapsamında kozlarını paylaşacak olan Sporting Lizbon ve Rio Ave, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birine imza atacak. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerine odaklanmış durumda. Sporting Lizbon – Rio Ave karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın linki var mı soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Liga NOS'ta futbol heyecanı Sporting Lizbon ile Rio Ave arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve maç saatine dair detayları merak ediyor.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon ile Rio Ave arasında oynanacak Liga NOS karşılaşması, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, iki farklı platform üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden hizmet veriyor. Maç yayını, uydu ve internet bağlantısı aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Platforma mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Tivibu abonelerine özel yayın yapıyor. Kanal, uydu ve internet altyapısı üzerinden şifreli yayın kapsamında izlenebiliyor. Tivibu kullanıcıları, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sporting Lizbon ile Rio Ave arasındaki Portekiz Liga NOS karşılaşması, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak.

SPORTING LIZBON – RIO AVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz futbolunun önemli karşılaşmalarından biri olan Sporting Lizbon – Rio Ave maçı, Lizbon'da bulunan Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı