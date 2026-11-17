Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Sözcü Medya Grubu'nun sahibi Burak Akbay hakkındaki mali inceleme kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Başsavcılık, Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye finansman sağladığına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğunu iddia etti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Mega Ajans'a TMSF kayyum olarak atandı. Sözcü TV ve internet sitesinin yönetimine ise gazeteci Hakan Hastaoğlu getirildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İşte Sözcü TV kayyum kararı, soruşturmanın gerekçesi ve gözaltı kararı verilen isimler.

SÖZCÜ TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Burak Akbay hakkında yapılan mali incelemeye dayanıyor. Başsavcılık açıklamasında, Akbay hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamalarına yer verildi. MASAK raporlarının da incelendiği soruşturmada, Akbay'ın yurt dışı hesaplardan şirketlere finansman sağladığı ve yapılanmayı bu şirketler üzerinden yönettiği iddia edildi.

KAYYUM OLARAK KİM ATANDI?

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin yönetimiyle ise gazeteci Hakan Hastaoğlu görevlendirildi.

SÖZCÜ GAZETESİ'NE KAYYUM ATANDI MI?

Başsavcılık açıklamasına ve avukatların değerlendirmelerine göre basılı Sözcü gazetesi kayyum kararının kapsamında yer almıyor. Kayyum atamasının kanalın kapandığı ya da mülkiyetin otomatik olarak TMSF'ye geçtiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

SÖZCÜ OPERASYONUNDA KİMLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Soruşturma kapsamında şirketlerin yönetici ve yetkilisi olan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli yer aldı.

OPERASYON NEREDE YAPILDI?

17 Kasım 2026 sabahı Sözcü TV, Sözcü gazetesi, Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

BURAK AKBAY KİMDİR?

Burak Akbay, Sözcü Medya Grubu'nun sahibi olarak biliniyor. Akbay hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturmada 2017 yılında iddianame düzenlenmiş, kendisine ulaşılamadığı için yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılama sırasında mahkemenin mali inceleme talep etmesi, yeni soruşturmanın başlatılmasına yol açtı.

AVUKATLARDAN İTİRAZ

Grubun avukatı Ersan Barkın, daha önce verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından bozulduğunu ve beraat kararları bulunduğunu hatırlatarak karara itiraz etti. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.