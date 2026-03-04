Sonik patlama nedir? SON DAKİKA! Konya'da sonik patlama mı oldu?

Konya sabah saatlerinde gökyüzünden gelen yüksek ve ani bir sesle sarsıldı. Vatandaşlar patlama olup olmadığını araştırırken, olayın kaynağı merak konusu oldu. Sesin gerçek nedeni ne? Sonik patlama mı yaşandı, yoksa şehirde beklenmedik başka bir olay mı gerçekleşti? Gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve herkes resmi açıklamaları beklemeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir hava aracının ses hızını aşması sonucu oluşan şok dalgalarının yarattığı güçlü ses dalgasıdır. Uçak ses duvarını geçtiğinde ortaya çıkan basınç değişimi, yerdeki kişiler tarafından ani bir patlama veya gök gürültüsü gibi algılanabilir. Bu durum, camların titremesine veya kısa süreli paniğe yol açsa da genellikle fiziksel bir hasara neden olmaz.

KONYA'DA SONİK PATLAMA MI OLDU?

İlk değerlendirmelere göre Konya'da duyulan yüksek ses, F-16 savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla oluşan sonik patlamadan kaynaklandı. Kentte herhangi bir patlama, yangın veya yıkım bildirilmedi.

KONYA'DA NE OLDU?

4 Mart 2026 sabahı saat 11.57 civarında Konya'nın farklı noktalarından duyulan şiddetli ses, şehirde kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, sesin süpersonik jetlerin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen sonik patlama nedeniyle oluştuğunu belirtti. Bölgede can veya mal kaybı bildirilmedi ve resmi açıklamalar takip ediliyor.