Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Songül Öden, hem sahne performansı hem de ekran projeleriyle yıllardır geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. “Gümüş” dizisiyle uluslararası çapta tanınan başarılı oyuncu hakkında “Songül Öden kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları yeniden gündemde. İşte sanat hayatından özel yaşamına kadar merak edilen tüm detaylar…

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, tiyatro kökenli Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. 1999 yılında “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Öden, özellikle 2005-2007 yılları arasında yayınlanan “Gümüş” dizisindeki başrol performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Dizi, yurt dışında da büyük ilgi görmüş ve oyuncunun uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır. Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem sinema filmlerinde hem de tiyatro sahnesinde aktif olarak yer almıştır.

SONGÜL ÖDEN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1979 doğumlu olan Songül Öden, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

SONGÜL ÖDEN NERELİ?

Songül Öden Diyarbakır doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise Ankara’da geçirmiştir.

SONGÜL ÖDEN’İN KARİYERİ

Songül Öden’in kariyeri tiyatro ile başlamış, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimle profesyonel sahnelere taşınmıştır. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahne alan oyuncu, televizyon kariyerine 1999 yılında “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle başlamıştır. Ardından “Gümüş”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Kayıtdışı”, “Bir Aile Hikayesi” ve “Oğlum” gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema alanında da “Acı Aşk”, “Ekşi Elmalar” ve “Rüzgarda Salınan Nilüfer” gibi filmlerde yer almıştır. Başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanmış ve Türk televizyon tarihinin öne çıkan oyuncuları arasında yer almıştır.