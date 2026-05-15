Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında, nereli?

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle dikkat çeken Songül Öden, güçlü oyunculuğu ve yer aldığı başarılı projelerle uzun yıllardır adından söz ettiriyor. “Gümüş” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu hakkında “Songül Öden kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları yeniden merak konusu oldu. Peki, Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında, nereli?

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, tiyatro kökenli Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. 1999 yılında “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Öden, özellikle 2005-2007 yılları arasında yayınlanan “Gümüş” dizisindeki başrol performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Dizi, yurt dışında da büyük ilgi görmüş ve oyuncunun uluslararası alanda tanınmasını sağlamıştır. Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem sinema filmlerinde hem de tiyatro sahnesinde aktif olarak yer almıştır.

SONGÜL ÖDEN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1979 doğumlu olan Songül Öden, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

SONGÜL ÖDEN NERELİ?

Songül Öden Diyarbakır doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise Ankara’da geçirmiştir.

SONGÜL ÖDEN’İN KARİYERİ

Songül Öden’in kariyeri tiyatro ile başlamış, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimle profesyonel sahnelere taşınmıştır. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahne alan oyuncu, televizyon kariyerine 1999 yılında “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle başlamıştır. Ardından “Gümüş”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Kayıtdışı”, “Bir Aile Hikayesi” ve “Oğlum” gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema alanında da “Acı Aşk”, “Ekşi Elmalar” ve “Rüzgarda Salınan Nilüfer” gibi filmlerde yer almıştır. Başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanmış ve Türk televizyon tarihinin öne çıkan oyuncuları arasında yer almıştır.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGamze Pınar Arslan:

Valla gecen senelerde daha cok oynardı bu tarz ismler. Simdi hic kimse kalmamıs eskisi gibi. Gümüş dizisini hatırlıom güseldi

Haber YorumlarıFatih Özkan:

Atatürk sayesinde kadınlar sahneye cıkabiliyo zaten. Yoksa kim görürdü Songül'ü. Neyse iyi kotu bisey demiyim

Haber YorumlarıDicle Çolak:

Avrupa da olsa oyunculuk böle işte. Bizimkiler hep magazin pesinde. Songül hanım işini iyi yapıyo ama ülke hali...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

