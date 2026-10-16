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“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan usta müzisyen Soner Olgun’un 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Geleneksel türküleri modern enstrümanlarla buluşturan ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının yaşamı, müzik kariyeri ve mücadele ettiği hastalık yeniden gündeme geldi. Peki, Soner Olgun hastalığı nedir? Soner Olgun neden öldü? Detaylar...

SONER OLGUN HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Evinde devam eden tedavi sürecinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçının vefat haberi kamuoyuyla paylaşıldı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun’un tedavi süreci, sağlık durumunun ağırlaşması ve ardından gelen vefat haberiyle birlikte sanatçının hastalığı yeniden gündeme geldi. Türk müziğinde kendine özgü yorumuyla tanınan Olgun, müzik çalışmaları ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

SONER OLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Evinde sürdürülen tedavi sırasında sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan usta müzisyenin vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserlerle tanınan sanatçı, geleneksel türküleri modern enstrümanlarla buluşturan müzik anlayışı ve sahne performanslarıyla biliniyordu. Birçok albüme imza atan Olgun’un vefatının ardından sanat hayatı ve müzik kariyeri de yeniden gündeme geldi.

Soner Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye’de tamamlayan Olgun, ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği modern yorumlarla tanındı. Geleneksel türküleri modern enstrümanlarla buluşturan sanatçı, kendine özgü müzik anlayışıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sahne performanslarıyla dikkat çeken Olgun, müzik kariyeri boyunca birçok albüme imza attı. “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan sanatçı, çalışmalarıyla Türk müziğine katkıda bulundu.

67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun’un yaşamı, eğitim geçmişi ve müzik kariyeri, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi.