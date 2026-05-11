Haberler

SONAR - GENAR anket sonuçları: Bugün seçim olsa kim kazanır? (Son seçim anketi)

SONAR - GENAR anket sonuçları: Bugün seçim olsa kim kazanır? (Son seçim anketi)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’de siyasi gündemi şekillendiren en önemli göstergelerin başında kamuoyu araştırmaları geliyor. Seçmen eğilimlerini anlamaya yönelik yapılan anketler, partilerin güncel oy oranları ve siyasi dengelerdeki değişimleri ortaya koyması açısından yakından takip ediliyor. Peki, bugün seçim olsa kim kazanır? Son seçim anket (Nisan 2026) sonuçları nasıl? SONAR ve GENAR anket sonuçları haberimizde.

Türkiye’de siyasi gündemi belirleyen en önemli başlıklardan biri olan kamuoyu araştırmaları, nisan ayı verileriyle birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekti. Peki, bugün seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketine dair sonuçlar haberimizde.

SONAR - GENAR ANKET SONUÇLARI

Gazeteci Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet’te yayımlanan köşe yazısında paylaştığı SONAR, GENAR ve Betimar araştırmaları, seçmen eğilimlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu. Özellikle AK Parti ve CHP arasındaki oy dengesi, son ölçümlerde yeniden yakın takip edilen bir tabloya işaret etti.

SONAR ve GENAR verileri, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ve seçmen davranışlarındaki eğilimleri detaylı biçimde yansıtırken, kamuoyunda “son seçim anketi sonuçları”na yönelik ilgi de yeniden arttı.

SONAR ANKET SONUÇLARI (NİSAN 2026)

SONAR araştırma şirketinin nisan ayı verileri, siyasi tabloda dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla birinci sıraya yükselirken, CHP yüzde 31.4 seviyesinde kaldı.

Aynı ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde ölçüldü:

DEM Parti: yüzde 9.9

MHP: yüzde 7.2

İYİ Parti: yüzde 6.1

GENAR ANKET SONUÇLARI (NİSAN 2026)

GENAR Araştırma’nın nisan ayı sonuçları, siyasi rekabetin farklı bir boyutunu ortaya koydu. Verilere göre AK Parti yüzde 35.3 oy oranına ulaşarak yeniden yüzde 35 bandını aşarken, CHP yüzde 30.5 seviyesinde kaldı.

GENAR anketinde diğer partilerin oy dağılımı şu şekilde yer aldı:

DEM Parti: yüzde 9.5

MHP: yüzde 8.7

İYİ Parti: yüzde 6

Zafer Partisi: yüzde 2.9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.1

Dilara Yıldız
Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Muhittin Böcek'in oğlundan gündem yaratacak "Adaylık Borsası" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Çiftlikte facia! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor