SONAR - GENAR anket sonuçları: Bugün seçim olsa kim kazanır? (Son seçim anketi)

Türkiye’de siyasi gündemi belirleyen en önemli başlıklardan biri olan kamuoyu araştırmaları, nisan ayı verileriyle birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekti. Peki, bugün seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketine dair sonuçlar haberimizde.

SONAR - GENAR ANKET SONUÇLARI

Gazeteci Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet’te yayımlanan köşe yazısında paylaştığı SONAR, GENAR ve Betimar araştırmaları, seçmen eğilimlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu. Özellikle AK Parti ve CHP arasındaki oy dengesi, son ölçümlerde yeniden yakın takip edilen bir tabloya işaret etti.

SONAR ve GENAR verileri, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ve seçmen davranışlarındaki eğilimleri detaylı biçimde yansıtırken, kamuoyunda “son seçim anketi sonuçları”na yönelik ilgi de yeniden arttı.

SONAR ANKET SONUÇLARI (NİSAN 2026)

SONAR araştırma şirketinin nisan ayı verileri, siyasi tabloda dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla birinci sıraya yükselirken, CHP yüzde 31.4 seviyesinde kaldı.

Aynı ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde ölçüldü:

DEM Parti: yüzde 9.9

MHP: yüzde 7.2

İYİ Parti: yüzde 6.1

GENAR ANKET SONUÇLARI (NİSAN 2026)

GENAR Araştırma’nın nisan ayı sonuçları, siyasi rekabetin farklı bir boyutunu ortaya koydu. Verilere göre AK Parti yüzde 35.3 oy oranına ulaşarak yeniden yüzde 35 bandını aşarken, CHP yüzde 30.5 seviyesinde kaldı.

GENAR anketinde diğer partilerin oy dağılımı şu şekilde yer aldı:

DEM Parti: yüzde 9.5

MHP: yüzde 8.7

İYİ Parti: yüzde 6

Zafer Partisi: yüzde 2.9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.1