SON DEPREMLER! 5 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

5 Şubat'ta kaydedildiği belirtilen sismik hareketlilik, deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Gün boyunca hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, depremin saatini, büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek için güncel deprem verilerini takip etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Şubat 2026 Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içerisinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ölçekli ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getiriliyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 5 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Şubat Perşembe günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı yapılarda yaşayanlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların esas alınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.