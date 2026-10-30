SON DEPREMLER! 30 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye genelinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 30 Ekim 2026 Cuma günü kaydedilen son deprem verilerini takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelerde yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati merak ediliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 30 Ekim 2026 Cuma son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün güncel son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı araştırılıyor. Kandilli'nin yayımladığı listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşların araştırdığı kaynaklar arasında yer alıyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen depremlerin saatine, merkez üssüne, büyüklüğüne ve derinliğine AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, resmi deprem verilerini kontrol ediyor.

30 EKİM CUMA GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

30 Ekim 2026 Cuma günü sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede meydana geldi?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğü ve derinliği araştırılırken İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki son depremler yakından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listeleri üzerinden kontrol edilebiliyor.