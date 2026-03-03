SON DEPREMLER! 3 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

3 Mart sabahı bazı illerde hissedilen kısa süreli sallantılar, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğünü, merkez üssünü ve hangi bölgeleri etkilediğini öğrenmek için araştırmalara başladı. Konuya dair ilk bilgiler ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 3 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylı bilgiler paylaşılıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

3 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Mart sabahı bazı bölgelerde hissedilen kısa süreli sallantılar, yer yer tedirginlik yarattı. Halk, bu hareketlilik sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.