SON DEPREMLER! 3 Haziran deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

3 Haziran'da bazı vatandaşların hissettiğini belirttiği sarsıntılar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Farklı bölgelerden yapılan paylaşımlar sonrası deprem iddiaları gündeme gelirken, çok sayıda kişi son deprem verilerini araştırmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel kayıtlara çevrildi. İşte son depremler listesi ve merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki gözlem ağından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, son depremlere ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli'nin yayımladığı veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 3 Haziran 2026 tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlar sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde meydana gelen sarsıntılara ilişkin detayları anlık olarak takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izleniyor.

3 HAZİRAN 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Haziran 2026 tarihinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, son deprem verilerini incelemeye ve yaşanan hareketliliğin nedenini araştırmaya başladı.

Hissedilen sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı merak edilirken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel kayıtlara çevrildi. Merkez üssü, büyüklüğü ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylar araştırılırken, vatandaşlar son depremler listelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.