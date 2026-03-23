SON DEPREMLER! 23 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye genelinde sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede geniş çaplı bir tedirginliğe neden oldu. Pek çok kişi aynı anda yaşadığı hareketliliğin etkisiyle "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Yaşanan belirsizlik sonrası vatandaşlar, sarsıntının kaynağını öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 23 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile hızlıca tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 23 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

23 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Mart sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden "Deprem mi oldu?" sorusunun öne çıkmasına neden oldu.

Sarsıntıyı fark eden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.