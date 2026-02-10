SON DEPREMLER! 10 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

10 Şubat'ta kaydedildiği ifade edilen sismik hareketlilik, deprem kaygılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Gün içinde hissedildiği iddia edilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, depreme ilişkin ayrıntılara odaklandı. Konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Şubat 2026 Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ölçekli ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri vatandaşlar ve uzmanlar için güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 10 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulanıyor.

10 ŞUBAT 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Şubat Salı günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen ani sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların esas alınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.