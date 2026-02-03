SON DAKİKA İZMİR KARABAĞLAR'DA YANGIN: İzmir'de ESHOT otobüsünde yangın mı çıktı, neden çıktı? ESHOT otobüsü yangın olayı nedir, ne zaman çıktı?

Karabağlar'da vatandaşları sokağa döken olay, sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düştü. ESHOT otobüsünde çıkan yangının nedeni ve olayın nerede, ne zaman yaşandığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESHOT OTOBÜSÜNDE YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. İzmir'in Karabağlar ilçesinde seyir halindeki bir ESHOT belediye otobüsünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı.

ESHOT OTOBÜSÜNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayın ardından yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

ESHOT OTOBÜSÜNDE NE ZAMAN YANGIN ÇIKTI?

Yangın, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde, son durakların bulunduğu 3948/9 Sokak üzerinde çıktı.

