Slovenya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, Slovenya Kuzey Makedonya maçı nereden CANLI izlenir?

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Slovenya ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde "Slovenya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda?" ve "Slovenya Kuzey Makedonya maçı nereden CANLI izlenir?" soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor. İki takımın zorlu randevusunu ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

SLOVENYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kuzey Makedonya bugün kozlarını paylaşıyor. Balkan futbolunun iki temsilcisi arasındaki mücadelenin yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Slovenya Kuzey Makedonya maçıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Slovenya ile Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek bu karşılaşmada her iki ekip de galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

SLOVENYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Organizasyon takviminde olası bir saat değişikliğine karşı resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

SLOVENYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği yayın bilgisi netlik kazandı. Slovenya - Kuzey Makedonya maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı Türkiye'den izlemek isteyen taraftarlar, mücadelenin her anını anlık olarak takip edebilecek.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, yayınlarını internet üzerinden sunan dijital bir platform olarak hizmet veriyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden abonelik ile yayına ulaşabilecek. Yayın akışında ya da erişim bağlantılarında değişiklik yaşanabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının takip edilmesi öneriliyor.

SLOVENYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stadion Stozice ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Slovenya, kendi seyircisi önünde değerli bir galibiyet alarak grupta üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puanla dönerek grup yarışında elini güçlendirmek istiyor.

SLOVENYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet, Slovenya - Kuzey Makedonya maçı S Sport Plus aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin korsan yayın sitelerine itibar etmemesi ve karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden takip etmesi tavsiye ediliyor.